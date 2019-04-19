Шарлиз Терон объяснила, зачем одевает своего сына в платья

Актриса Шарлиз Терон усыновила мальчика по имени Джексон, когда он был младенцем. Сейчас парнишке семь лет, но уже не первый год он появляется на улице исключительно в платьицах, блестках и балетных пачках. На голове обязательные косички иногда дополняются тиарой или бантиками. Красота да и только.

И вот на днях актриса пояснила, в чем, собственно, дело. Оказывается, она просто ошибалась, когда думала, что Джексон мальчик. Вот глупенькая! «Да, я тоже одно время считала, что он мальчик. Пока она не посмотрела на меня в трехлетнем возрасте и не сказала «А я не мальчик!», - раскрыла правду Шарлиз.

Шарлиз Терон с сыном Джексоном в Диснейленде.Фото: EAST NEWS

Она только обрадовалась, что сыночек, пардон, уже дочурка, «раскрылась»! По её словам, она такая же девочка, как и ее сестричка. Актриса удочерила ещё малышку Огэст в 2015, и та, похоже, пока менять пол не собирается. «Ну вот, у меня теперь две красивые дочери. И как любой родитель, я хочу защищать их, и наблюдать, как они преуспевают... Они могут быть, кем захотят, не мне это решать. Моя работа заключается в том, чтобы радоваться их выбору, любить их и следить, чтобы у них было всё необходимое...». Звучит красиво, но перед глазами снова всплывает фото мальчика в наряде принцессы...

Шарлиз считает, что растит "двух красивых девочек".Фото: EAST NEWS

Вообще-то, в три года, да и позже, кем только ребёнок не бывает. Один день он считает себя пожарным, на другой, космонавтом, доктором или вообще привидением. Но вы же из-за этого не отправите его пожар тушить и не выдадите скальпель. А что делать, по такой логике, если ваше чадо объявило себя собачкой? Страшно представить.

Хорошо ещё, что ребёнка пока не подвергли гормонозаместительной терапии. Хотя, с такой мамой, скорее всего, и эта «радость выбора» не за горами.

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Малыша по имени Джексон голливудская звезда Шарлиз Терон усыновила в 2012 году в ЮАР. Актриса родилась и выросла в этой стране, поэтому сознательно решила взять на воспитание темнокожего малыша. Сегодня Джексону шесть лет, и он уже давно не выглядит как мальчик: наследник звезды обожает носить девчачьи платьица и бантики. Шарлиз всячески поощряет его любовь к женскому гардеробу (подробности)