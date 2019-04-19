Дебаты или пьяные разборки?

Лично мне эти дебаты напомнили ресторанную пьянку, когда гостям захотелось взбодриться. Один, в доказательство своей адекватности, падает на колени. Другой обвиняет его в том, что не служил. И, пользуясь удобным случаем, обзывает котом в мешке.

- А ты волк! - с улыбкой отвечает первый. - В овечьей шкуре.

Публика блаженствует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

Как, помните, в школе? В первом классе. Двое скандалят, а все остальные пристально наблюдают.

- Да ты жирный как вагон пассажирный!

- А ты доска! Тире - два соска.

- Толстая бочка родила сыночка...

- Ух, сова пучеглазая.

В ресторане такое обычно начинается в тот момент, когда один из гостей случайно хватает на грудь сок и запивает коньяком.

- Слушай, брателло, как ты спишь по ночам? - интересуется тот, который стоял на коленях.

- Мы не дадим всяким чертям испортить вечер... - отвечает волк.

В итоге, их разнимают другие гости и сажают за стол.

Они стреляют друг в друга глазами. И сдерживают эмоции, как только могут.

- А ведь я когда-то приглашал тебя на собственную свадьбу... - шипит первый. - Можно сказать, голосовал за тебя.

- Да ты ни разу в баню не пришёл, где мы собирались с пацанами, - словно приготовившись к прыжку, отвечает второй. - Ты черт! Черт!

В итоге, все кое-как расходятся.

А утром свидетели скандала звонят друг другу и в кулуарах делятся впечатлениями.

Мол, тот, который помоложе, был все-таки симпатичнее. И улыбался, и в конце сказал «мы их всех сделаем».

- Ага, - отвечает другой гость. - Жаль только, до мордобоя не дошло. Все-таки весь ресторан сняли.

Дебаты Зеленского и Порошенко: батл штампов и стояние на коленях 00:00 00:00

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