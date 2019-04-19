Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины

19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«КОТ В МЕШКЕ» ПРОТИВ «ПЕТРА ВТОРОГО»

Это действо должно было стать для Украины политическим шоу года. Чтобы кандидаты в президенты сошлись в схватке на арене, как гладиаторы в Древнем Риме, - такого не было нигде. Правда, в итоге было похоже на гастроли провинциального цирка где-то в Шепетовке. Оба кандидата - актер Владимир Зеленский и действующий пока глава страны Петр Порошенко - появились на стадионе Киева «Олимпийский». И бросили монетку - кому первому. Жребий начать выпал Зеленскому.

И он не постеснялся врезать «Петру второму», как он обозвал Порошенко.

- В 2014-м я сам был за господина Порошенко. Мы ошиблись. Могли ли мы тогда представить, что его жизнь по-новому станет нашим «выживать». Его «закончить войну» станет нашим Дебальцевом. Его слова про обогащение всех станет обогащением только его людей. Есть два Порошенко. Первый - прекрасный оратор, экономист. А камеры выключаются - появляется Петр второй. Первый говорит, что «коммуналку» снизят, а второй - что сделает ее больше. Первый говорит, что открывает школу, а второй - новый магазин Roshen. Я - простой человек, который пришел побороть эту систему.

Ответ Порошенко:

- Мы сегодня перед вызовами, которые требуют от президента опыта. Как собирается кандидат в президенты выполнять функции верховного главнокомандующего? Четыре года назад вы прятались от повестки. Это слабый глава государства. Он не сможет ударить Путина. Господин Владимир, вы - кот в мешке. А в вашем мешке олигархи.

Можно считать, что 1-й раунд остался за Зеленским.

Зеленский зачитывал Порошенко вопросы (записанные на русском языке!), которые ему прислали избиратели. Порошенко они ставили в тупик. Фото: Vasily Fedosenko/REUTERS, youtube.com

ХОТЕЛИ ОБ УКРАИНЕ, А ВЫШЛО - О ПУТИНЕ

Начались вопросы и ответы кандидатов.

Зеленский:

- Как получилось, что Украина - самое бедное государство при самом богатом президенте в истории? Как вы спите по ночам, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему мы до сих пор не знаем убийц на майдане? Сколько денег из бюджета Украины надо взять, чтобы вы успокоились?

Порошенко не знает, что ответить. И сваливает все на «некомпетентность» конкурента:

- Мы видим тотальную некомпетентность. У нас президент, оказывается, виноват, что гибнут люди... Если бы вы видели своими глазами, что происходило в Дебальцеве, в Иловайске... Если бы вы знали, в каком состоянии я принял страну в 2014 году. Но вы в это время пытались выставить Украину проституткой своими шутками, получая деньги из русского бюджета, чтобы снимать свои фильмы.

Вопрос от Порошенко:

- Вы говорили, что будете учиться. Сели бы вы в самолет, чей пилот учится, легли бы вы в операционную, где врач пришел поучиться? Владимир, не издевайтесь над нашей страной! Сколько раз вы были в России и встречались с Путиным?

Зеленский:

- Я не скрывался от призыва. Я не был в России с 2014 года и никогда не разговаривал с Путиным. Но я знаю, сколько раз вы разговаривали с Путиным. И это вы должны ответить, почему же война до сих пор не закончилась!

Похоже, 2:0 в пользу Зеленского.

СПОР НА КОЛЕНЯХ

Порошенко:

- Вы собирались встать перед Путиным на колени?

Зеленский:

- Я говорил, что готов встать на колени перед Путиным, чтобы закончилась война. Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына.

Зеленский встает на колени.

Бухается на колени и Порошенко, но спиной к зрителям.

Общий счет 3:1. Но Зеленский поставил Порошенко на колени!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

«Последнее слово» кандидатов.

Зеленский:

- Президент не может быть олигархом. Он должен быть из народа. Нам удастся сломать эту систему! С другими людьми, с менталитетом XXI века. И дело не в том, что в окружении Порошенко взяточники. Эти люди забрали у нас главное - пять лет жизни.

Порошенко:

- Вы не Голобородько (учитель Голобородько, которого сыграл Зеленский в сериале «Слуга народа», стал в итоге президентом. - Ред.), вы приехали сюда не на троллейбусе. Вы - проводник олигархов!

Все. А счет-то разгромный - 4:1.

Правда, сама игра - ну не высшая лига. Не Большой театр. Шепетовка.

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Дебаты Зеленского и Порошенко: батл штампов и стояние на коленях 00:00 00:00

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

Денис ДЕНИСОВ: Лишний час пустых обещаний

- Тут не стоит говорить о чьей-то победе. Ожидание этих дебатов было куда более завышенным, чем мы получили на выходе. Лишний час очередных пустых обещаний, обвинений. Никто не увидел чего-то нового - аргументация оказалась вся известная. Главный печальный итог для Порошенко - его аргументы несостоятельны для населения Украины! Он может еще на 10 каналах появиться и наговорить столько же - это не повлияет на итоги голосования. Такое впечатление, что он - в агонии.

МНЕНИЕ МОСКВЫ

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Радио "КП"

Я вынуждена была это смотреть, это моя работа. В политологии, в электоральных процессах есть понятие дебатов. Это определенная процедура. И то, что устроили сейчас, то, что выдали за дебаты, не является никакими дебатами. Здесь не была поднята ни одна серьезная тема в плоскости обсуждения путей выхода, разрешения, каких-то перспектив. Это даже не популизм.

Я еще не сформулировала, как это назвать, кроме слова «шоу», но я считаю, что это шоу, безусловно, войдет в историю. Это некий новый жанр, это выдавание одного за другое, это подменяя понятий. Это просто одурачивание, оболванивание людей в очередной раз. Люди на Украине, я так поняла, любят массовость, им нравится участвовать в массовых мероприятиях. Вот вместо того, чтобы они выходили на майдан, в этот раз их собрали на стадионе. И показали им вот такое представление. Никакой полемики не было. И у этого действа, мне кажется, была конкретная цель - сымитировать, смоделировать внешние признаки демократичности, прозрачности процесса выборов. Именно для этого данная история и проводилась.

Да и времени отводилось ровно столько, чтобы ни к одной проблеме – ни к ситуации в Донбассе, ни к экономическим реформам, ни к политическим реформам, ни к возможным изменениям конституции, которую так любят менять на Украине, - ни к чему этому вообще никто даже не приблизился. Казалось бы, банальный вопрос к двум участникам: социальные выплаты в Донбасс начнут идти? Восстановится банковская система или не восстановится? Даже этот вопрос вообще ни в какой плоскости не обсуждался. А таких вопросов огромное количество.

ВЗГЛЯД ИЗ КРЫМА И ДОНБАССА

«Отвел нас Господь»

Как смотрели дебаты на бывших украинских территориях.

- А мы здесь при чем? Это все в другой стране происходит, - таков был ответ у опрошенных «КП» жителей Крыма, ДНР и ЛНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал «КП» еще более жестко:

- Отвел нас Господь. Это же позорище! Бесплатный цирк, я даже не знаю, на кого он рассчитан. Ни на один вопрос кандидаты не дали ответа. Жалко граждан Украины.

Похоже, что никому из украинских политиков здесь уже просто не верят - насмотрелись. И президента войны Порошенко, и кандидата Зеленского с его «встать на колени перед матерями вэсэушников» бывшие украинцы считают одинаково циничными.

Жители Донбасса уже не верят в скорое окончание войны - кто бы ни был у власти в Киеве. А зачем тогда тратить время на «балаган»?

Ольга ГАЛЬСКАЯ («КП» - Донецк»), Александра КОРШУНОВА («КП» - Крым»)

КОММЕНТАРИИ РЕЖИССЕРОВ

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:

Это конкурс капитанов КВН, но слабых...

- В КВН бывает конкурс капитанов. Здесь - весьма слабых капитанов… Я уж не говорю, что по содержанию вообще ни слова не было сказано, какие-то общие слова - путь в Европу, у вас фабрика конфет, а у вас еще что-то, вы - обертка. Но по существу - вообще ничего. В принципе это странно. Страна находится в состоянии гражданской войны, в ситуации совершенно критической. И два кандидата, которые... ни одного внятного слова, какие-то жесты типа вставания на колени…

В общем, на мой взгляд, это очень слабо.

Понимаете, дебаты - это всегда какие-то планы, идеи. Здесь это просто общие слова. И эти-то слова не очень убедительны. Поэтому гора родила мышь.

Это какая-то такая имитация, как делают взрослые, но только все по-детски. Шоу, которое не получилось…

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, профессор ГИТИСа, создатель и худрук московского театра «Школа современной пьесы», уроженец Одессы:

Ни драматургии, ни ярких акцентов. Слабенько...

- Когда-то, в 1996 году, я готовил обращение Бориса Ельцина к Федеральному собранию, и форма политических речей, и ее правильная подача мне хорошо знакомы. На украинских дебатах режиссура отсутствовала вообще. Не было ни драматургии, ни ярких акцентов. Хотя для Порошенко они были бы очень кстати в его проигрышной позиции. Были какие-то заготовки, конечно, но слабенькие. Много импровизации, но тоже неподготовленной. А импровизация хороша именно проработанная. В целом Зеленский смотрелся более убедительно и раскованно. Его речи были острее.

ВОПРОС ДНЯ

Кто для России выгоднее - Зеленский или Порошенко?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Нужно новое лицо. Порошенко - ярый русофоб, всю деятельность осуществлял в этом направлении. Да, Зеленский тоже сделал ряд антироссийских заявлений. Но с учетом того, что делал его предшественник, Зеленский вряд ли станет строить свои отношения так глупо. Мудрый украинский политик не может не понимать, что будущее его страны невозможно без нормализации отношений с Россией.

Сергей РАЕВСКИЙ, профессор РАНХиГС:

- Нам выгоднее Зеленский. Человек, который придет на смену нынешнем лидеру, политику вынужденно изменит. На волне противопоставления предшественнику. А российское предупреждение о прекращении поставок на Украину нефтепродуктов - это знак поддержки Зеленского. Намек, что в случае его победы меры могут и отменить. И на самой Украине говорят о необходимости более продуктивных отношений с Россией.

Кто для России выгоднее - Зеленский или Порошенко?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Родион МИРОШНИК, советник главы ЛНР:

- Ни тот ни другой, особенно после заявлений Зеленского в четверг. Человек, возможно, не знает об обязательствах Киева и не понимает, что такое минский процесс, - тогда есть шанс, что он еще разберется в этом. Либо не изменит свою позицию, или ему не дадут, когда он станет президентом. В Луганске и Донецке мы наблюдаем за этим, как за игрой, которая напрямую на нашу жизнь не влияет. И не ждем смещения тренда по отношению к Донбассу.

Игорь ШИШКИН, замдиректора Института стран СНГ:

- Для народов России и Украины невыгоден ни тот ни другой - стратегически. А тактически - после недавних заявлений Зеленского можно сделать вывод, что его избрание станет катастрофой для Украины. Если такой президент встанет во главе страны, считающей, что воюют с нами, - это можно лишь приветствовать. Удивительное несоответствие уровня кандидата той должности, на которую его могут избрать. А что может быть лучше, когда страна, заявляющая, что противостоит вам, возглавляется человеком, который мыслит такими категориями? Порошенко в этом отношении более опасен.

Сергей ГОНЧАРОВ, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»:

- Поколения, которые на Украине воспитаны в ненависти к России, - их настроения ни Порошенко, ни Зеленский в ближайшие годы не изменят (да и не захотят). Кто бы ни стал президентом страны - это люди, зависимые от США. Отношения останутся плохими.

МНЕНИЕ

Важнейшее из украинских искусств - это цирк-шапито

Сергей ПОНОМАРЕВ

Когда некоторые мои знакомые и друзья с придыханием говорят и так же пишут в соцсетях о состоявшихся на киевском стадионе дебатах: мол, вот она какая настоящая политическая дискуссия, завидуй, зажатая в тисках тиранического тоталитарного режима, Россия! - я искренне удивляюсь. Чему завидовать-то? (подробности)