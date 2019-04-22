Вам кот, или почему от Зеленского не надо ждать ничего

Иногда нужно остановиться, чтобы проговорить вроде бы очевидные неприятные вещи, мимо которых почему-то скользит радостный взгляд.

Украина выбрала президентом актера-юмориста Владимира Зеленского.

Выбрала не потому что он всем хорош, а по принципу - кого угодно, но только не Порошенко.

С ним связывают надежды на обновление внутренней и внешней политике. "Что-то изменится", "зато не коррупционер", "есть запрос на новую волну".

При этом никто не хочет смотреть правде в глаза.

Ну так давайте ее скажем уже наконец.

У Зеленского нет не только никакого политического опыта, но и опыта административного. У него нет банального понимания, как устроена вертикаль власти, как работает экономика, как взаимодействуют законодательная и исполнительная ветви, как и зачем выстраиваются международные отношения. Он ничего не знает про работу спецслужб, кроме того, что за ним следило СБУ. Он ноль в финансах, ноль в кадрах и даже минус два в стратегическом планировании.

Как он будет руководить огромной страной, находящейся в труднейшей ситуации?

Прекрасно, когда в кино президент Голобородько заявляется, что вместо асфальтовых дорог, для которых нет битума из-за отсутствия нефти, будем делать бетонки - они надежней, долговечней и дешевле. И решает проблему дорог. Но в жизни все совсем не так!

Можно кивать в сторону Пашиняна, мол, он-то смог. Но во-первых, что-то не слышно про расцвет Армении за год при Пашиняне. Во-вторых, бессмысленно даже сравнивать 3-миллионную Армению и 40-миллионную Украину.

Вот завтра он соберет первое заседание правительства и что он им скажет? "Давайте работать лучше, а хуже не давайте"? И что толку с того, что он не коррупционер?

Можно ответить - он научится.

А у кого? Кто, сколько, за какую цену и с какой целью будет его учить?

Стоящий за Зеленским, вложивший в него деньги и приведший к власти олигарх Коломойский точно такой же олигарх, каким был Порошенко. Только кругом раньше он проиграл борьбу за власть, а теперь совершил обходной маневр и взял свое. В чем разница? Чем Зеленский принципиально лучше Порошенко? Тем, что он обаятельней и костюм на нем лучше сидит?

Курт Волкер перед вторым туром негромко напомнил в твиттере - "США пришли на Украину надолго и никуда не уйдут". И совершенно неважно, чего хочет или не хочет Зеленский.

Общественное мнение уверено, что 73 процента голосов "за Зе" - это запрос на окончание войны в Донбассе и разговор с Россией. Но ждать этого бессмысленно.

На Украине мы увидим в другом масштабе и других красках то, что видели в США. Но там Трамп хотя бы обещал поладить с Путиным. Зеленский не только не обещал, но сама попытка поговорить с российской властью будет расценена на Украине как предательство. Слишком часто Порошенко говорил "агрессор" и "остатне прощай", слишком много вокруг него стояло людей, чтобы можно было взять и развернуть корабль.

Порошенко называл Зеленского котом в мешке. Теперь его из мешка достали. Вот вам кот. Завтра он начнет вами править.

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