Что нужно знать о второй серии 8 сезона "Игры Престолов"

Мы пишем полный рекап только что вышедшего эпизода "Игры престолов". Рекап - это подробный пересказ с некоторой долей аналитики. Если вы не смотрели серию и не хотите испортить первое впечатление, что лучше оставьте чтение на потом.

ДЖЕЙМЕ В ВИНТЕРФЕЛЛЕ

Основной драматической сценой первой серии восьмого сезона была встреча потерпевшего Брана Старка и подсудимого Джейме Ланнистера. Судя по их выразительным взглядам, во втором эпизоде должна была последовать эпичная развязка, а может, даже дуэль.

Дуэли не случилось, но появление однорукого не осталось незамеченным в Витерфелле. Вторя серия начинается с допроса Джейме, импозантно поседевшего подстать событиям.

Сразу надо сказать, что матриархат, воцарившийся на северных землях, прослеживается во втором эпизоде буквально во всем. Вот решается судьба цареубийцы. Дейенерис и Санса выражают свое мнение в отношении Джейме, а Джон как будто отсиживается в стороне. Джейме виновато извиняется перед всеми, чьих родственников он убил или покалечил, уверяя, что времена были дикими. Дейенерис не хочет это слушать, с нее достаточно Ланнистеров в качестве карлика, а Санса неожиданно решает, видимо в пику королеве, выслушать леди Бриенну, вступившуюся за Джейме, и помиловать негодяя.

Суд над Джейме оказался коротким - цареубийце вернули его меч.

Джейме еще долго бродит по Винтерфеллу с опущенной башкой, твердя мантру "нет, я не Джейме, я другой". Что удивительно, прощает его и Бран, который говорит, что если бы не тот мощный толчок с башни, не было бы сейчас его, Брана, да и вообще бы уже ничего не было. Мол, все эти испытания сделали их такими, и теперь они, такие, смогут победить Короля Ночи. Логика железная, чего уж там.

ТИРИОН

Только что прощеный цареубийца держит разговор с братом своим меньшим Тирионом, который куда-то подрастерял остатки своей хваленой сообразительности и вот-вот потеряет титул десницы. Он даже заявляет, что отличительный знак, скорее всего, достанется кому-то другому. А те другие - их трое - уже многозначительно наступают маленькому Тириону на маленькие пятки, делая умные лица в стиле "нет, ну что ты, дорогой друг".

Даже хитроумный план победы над мертвецами представил не Тирион, а Бран.

Тирион Ланнистер во второй серии заключительного сезона.

АРЬЯ

Арья, мальчик в теле девочки, отважная Арья, безликая Арья, вдруг решает выступить в непривычном для себя амплуа роковой обольстительницы. Она проникает в подвал, где куют оружие, и отдается Джендри. "Нас могут убить, а я еще не была с мужчиной" - дешевая отмазка, которой пользуются парни в дешевых фильмах про апокалипсис, работает, и Арья обнажает грудь навстречу бастарду Баратеона. Действительно, если все выживут, то в дальнейшем обязательно должна появится одна большая крепкая семья Старков-Ланнистеров-Баратеонов. И никаких больше войн!

ТОРМУНД

В Винтерфелл продолжают прибывать гости - вот и Тормунд с Бериком пожаловали, и первый незамедлительно осведомился, здесь ли большая женщина. Большая женщина была здесь, и рыжебородый великан сально улыбнулся, после чего все пошли чего-нибудь выпить.

Там, в каменных покоях, Джейме и Тирион Ланнистеры, Бриенн Тарт, Подрик, сир Давос Сиворт, и Тормунд Великанья Смерть сошлись во мнении, что все они убивали Старков, а теперь пьют их вино и собираются защищать Винтерфелл. Тормунд рассказывает о сексе с великаншей, и Джейме посвящает Бриенну в рыцари.

ДЕЙЕНЕРИС

В это время Дени пытается наладить отношения с Сансой. Все идет хорошо, пока леди Старк не задает ей прямой вопрос "что будет с Севером после возможной победы?" У блондинки на это ответа нет, и она убирает протянутую руку дружбы.

Тут приходит время (несколько запоздало) разрешить еще одну загадку: что будет с Дени и Джоном после того, как они узнают о своих родственных связях. И как будут глядеть после это на неродственные.

Дейенерис Таргариен во время совета.

Бурерожденная выслушала откровения Джона, и дальше все пошло не по плану. Вместо того, чтобы сокрушаться по поводу своей любви, Дейенерис начинает размышлять, что теперь будет с Железным троном. Ведь если все так, то сидеть на нем должен будет Сноу, он же урожденный Таргариен. Матерь Драконов сверкает глазами и заявляет, что все это враки, отвергает Джона и бежит на стену, так как армия белых ходоков весьма кстати подошла к стенам Винтерфелла. Видимо, чтобы прервать неприятный разговор.

ТЕОН

Его можно упомянуть лишь кстати, потому что прибытие кастрата на Север было представлено тоже как-то походя. Его тут же простили, забыв, что когда-то он вероломно напал на плохо защищенный Винтерфелл. Ну а что, прощеное воскресенье все-таки. Джейме простили, а уж Теона сама Санса велела...

Второй эпизод получился на редкость скучным. Линию Джейме почти что слили, сведя все к нелепым оправданиям, а разговор новообретенных тети и племянника ни к чему не привел. Даже сцена секса Арьи и Джендри выглядела какой-то лишней, ненужной. Единственным светло-рыжим пятном во всей серии был Тормунд, сыпавший шутками и плескавший на свою густую бороду молоко из грудей великанши.

Уже вышел трейлер третьей серии, в которой состоится (или только начнется) решающая битва, битва между живыми и мертвыми.

Напомним 8 сезон состоит из 6 серий. Закончится показ 20 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тормунд Великанья Смерть из "Игры престолов": "Моя рыжая борода - теперь узнаваемый бренд, собственность телеканала HBO!"

Тормунд Великанья Смерть - харизматичный (хотя разве в "Игре Престолов" может быть иначе?) персонаж саги. Он - один из вождей одичалых, северянин, имеющий могучее телосложение, и непревзойденный трепач. В телесериале «Игра престолов» роль Тормунда играет норвежский актёр Кристофер Хивью. Мы поговорили с Кристофером прямо накануне большой премьеры. (подробнее)