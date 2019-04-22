В честь 74-летия Победы Аэрофлот бесплатно перевезет ветеранов

Компания Аэрофлот проводит традиционную акцию, приуроченную ко Дню Победы. С 3 по 12 мая билеты ветеранам Великой Отечественной будут предоставляться бесплатно.

Предложение действительно не только на территории России, но и в других республиках бывшего Советского Союза. Ветераны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат право на полностью бесплатный перелет в эконом-классе. К тому же каждому участнику акции положен еще один бесплатный билет для сопровождающего.

Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы могут рассчитывать на билеты в классы Комфорт или Бизнес. Всех остальных участников акции пересадят в более комфортные условия, если будет такая возможность.

Отправиться можно по любому маршруту в России и странах бывшего СССР. Отличный повод навестить друзей и родственников! А для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной есть возможность слетать и в несколько европейских стран: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу. Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.

Оформление билетов начнется уже 23 апреля. В акции участвуют и все дочерние подразделения Аэрофлота.

Компания первой из российских авиаперевозчиков начала предоставлять бесплатные билеты ветеранам еще 2001 году. С тех пор этой возможностью воспользовались больше 90 тысяч человек.

- Наша ежегодная акция для ветеранов Великой Отечественной войны — это акция памяти и благодарности, - заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Памяти о великой Победе и благодарности тем, кто всеми силами приближал ее. День Победы — священный праздник. Он имеет особое значение для Аэрофлота, который прошел Великую Отечественную от начала до конца. Пилоты гражданского воздушного флота самоотверженно сражались за Победу на разных фронтах, выполняя сложнейшие боевые задачи. Никогда не померкнут 15 звезд Героя Советского Союза, которыми были награждены за мужество и героизм в годы войны летчики Аэрофлота. Мы помним о подвиге нашего народа, помним о наших ветеранах и всегда будем проявлять заботу о них.