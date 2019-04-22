В Москве чемпионка России по тайскому боксу выпала с 13 этажа

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 26-летней чемпионки по тайскому боксу Кристины Мялиной. Ее тело обнаружили около 15:00 в воскресенье, 21 апреля, на козырьке подъезда многоэтажного дома на Кронштадском бульваре (это север Москвы, Головинский район).

По словам источника в правоохранительных органах, лежащую на козырьке девушку с балкона увидел сосед. Он и позвонил в полицию и скорую помощь.

- Во время проверки было установлено, что спортсменка выпала с общего балкона на 13 этаже, - говорит источник. - После падения с такой высоты шансов выжить не было.

Источник уточняет, что предсмертную записку рядом не нашли. Поэтому следователи рассматривают две версии: самоубийство и убийство. Для восстановления картины сейчас опрашиваются жильцы дома, изучаются записи с камер видеонаблюдения на соседних домах, которые могли захватить эту часть многоэтажки.

Кристина Мялина с детства занималась гандболом, однако после 18 начала активно заниматься единоборствами и добилась хороших результатов. В ее коллекции - золотые медали чемпионатов Москвы и Московской области. В 2013 году Мялина выиграла Кубок России. На одном из спортивных сайтов в анкете она указала: «Мечтаю о жизни до 100 лет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве нашли мертвой 26-летнюю чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли мертвой чемпионку России по Тайскому боксу. Тело 26-летней Кристины Мялиной обнаружили на козырьке подъезда по Кронштадтскому бульвару (подробности)