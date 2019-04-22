Как Зеленский собирается захватывать Донбасс информационной войной

Вначале был майдан

«Мы пригласим журналистов и блогеров. Мы показали, что мы можем делать. У нас есть креативные идеи, и нам нужна ваша помощь» – заявил Зеленский на первой своей встрече с журналистами. Глупо недооценивать противника, и стоит признать – у Украины есть шансы на очередную победу в информационной войне. Первой победой был, безусловно, Майдан.

Стратегию информационной войны ставили западные специалисты. Она себя оправдала. Власти работали с крупными СМИ, пиарщики будущего «майдана» работали со всем информационным полем, по площадям. Прикармливались многие тысячи блогеров, даже с самыми крошечными, незначительными аккаунтами с мизерной посещаемостью. Платили им немного – 50-100 долларов в месяц. Но, в нужные моменты, эти люди были способны выдать информационное цунами, которое перекрывало всю официальную или достоверную информацию от «больших СМИ».

Во время захвата резиденции Януковича «Межигорье», кто-то из специалистов по пропаганде положил на первую полосу «Комсомольской правды» так называемый «золотой батон». И неважно, что «Комсомолку» автор фото скорее всего принес с собой. Это фото, визуальный образ, стал «доказательством продажности СМИ» и символом «режима Януковича». Блистательная контрпропагандистская операция. Так же успешно специалисты поработали с главным инструментом для координации протестов в Крыму на Юго-Востоке – с интернет-радио «Зелло». Я тоже им пользовался, как источником информации, но в какой-то момент, процент ложных сообщений в «Зелло» стал просто зашкаливать. Для примера – корреспонденты "КП" сожгли сотни литров бензина, мотаясь и проверяя вбросы. Потом, само-собой, вычислялась стандартная форма вброса: «инфа 100% источник назвать не могу, подведу человека». Ну, а про липовую «дочь крымского офицера», рассказывающую об ужасах «русской оккупации Крыма» слышали все.

Когда конфликт перешел в «горячую фазу», первое что сделали украинские власти, точнее – СБУ, объявили 31.05.2014 два десятка российских журналистов в розыск, «за пособничество террористам». Разумеется, корры "КП" оказались в этом списке чуть ли не первыми. Это был знаковый момент – Украина четко показала, какое значение она придает информационной войне. Потом, на журналистов начали целенаправленно охотиться. Впервые, мы заменили свои привычные ярко-голубые «броники» с надписями «Пресса» на темно-зеленые.

Еще одна удачная операция – «распятый мальчик из Славянска». Напомню историю. Лето 2014 года, лагерь беженцев в Ростовской области. Вдоль границы идут страшные бои. Люди, вырвавшиеся из этого ада, находятся в шоковом, неадекватном состоянии, у всех психотравмы. Одна из беженок звонит домой, в оставленный Славянск, и ей, неизвестно кто, рассказывает, как на центральной площади города, солдаты ВСУ распяли мальчика, сына ополченца. Корреспондент российского канала выдает все это в эфир. Шок, трепет, негодование. Спустя сутки, выясняется, что это ложь, сознательно созданный «боевой слух». С этого момента, на все обвинения в убийстве мирных граждан на Донбассе, украинские пропагандисты и даже официальные лица спокойно отвечают: «Цэ брэхня российской пропаганды, как распятый мальчик из Славянска». Примененный контрпропагандистский метод известен специалистам и называется «тухлая селедка».

После Дебальцево

На Донбассе начались убийства знаковых фигур, лидеров, народных героев. Каждое такое убийство отыгрывалось Украиной информационно. Установка была такая – «утверждать, что Беднова, Дремова, Мозгового, Моторолу, Гиви, Захарченко – убили российские спецслужбы». Вариант – «партнеры по грязному бизнесу». Сложно оценить сколько вреда для самосознания граждан ЛДНР посеяла эта пропагандистская кампания. Знакомый гуманитарщик отследил, что именно в этот момент, поток пожертвований из России начал сокращаться. Потом, правда, восстановился. Но, осадочек, как говорится, остался.

Бюллетени украинских военных во время подсчета голосов.Фото: REUTERS

После национализации Донбасских предприятий, к пропаганде подключились и «ручные тролли» украинских олигархов. Люди, нанятые для создания определенного информационного фона. Мишенью был выбран ВТС или ЗАО «Внешторгсервис» – организация, которая взяла на себя антикризисное управление донбасскими заводами и шахтами. Главная задача была на тот момент – не допустить тотальной безработицы и гуманитарной катастрофы в республиках. Деятельность ВТС до последнего времени была засекречена и лишь недавно, корреспондент "КП" получил развернутый комментарий от представителя этой организации (см. "КП" от 18.04.2019 «За чей счет выживает Донбасс»). Более того, мы даже проехались по работающим донецким заводам, которые за последние семь месяцев заплатили 10 миллиардов рублей налогов в республиканские бюджеты! И можно представить, какие гигантские деньги получала Украина с этих заводов. Не случайно, украинская пропаганда рассказывала, что «ВТС, это аналог «Ост-Индийской компании», которая выкачивает из Донбасса все соки и ресурсы». И этому пропагандистскому вбросу до сих пор верят.

После смены президентов

Нельзя сказать, что у Донбасских и российских пропагандистов не было удачных операций в этой информационной войне. Обидно, что им противостояло целое Министерство информационной политики, а с нашей стороны бились разрозненные активисты при общей дружеской поддержке большинства российских СМИ. Но, кое-что смогли и они. Из последнего, удачного – прогулка с пленным солдатом ВСУ по Донецку с посещением суши-бара и кинотеатра. Перевербовка инструктора батальона «Азов» и переход его на нашу сторону.

Эти листовки появились в Донецке перед первым туром Украинских выборов. Рассчитаны на молодежь - "влюбленным не погулять вечером". Молодежь оказалась сознательной, на митинг никто не пришел, корреспондент КП проверил.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из неприятного – зафиксированный факт, что жители прифронтовых районов Донбасса поехали голосовать на украинские выборы. Правда, только из тех районов, где принимает украинское телевидение. И это достаточно весомый итог информационной войны.

Достаточно неприятный факт – украинская пропаганда, не оставляя в покое «старых ватников и сепаров», мол, их не переделать, проще убить, - сосредоточилась на молодежи. Им постоянно напоминают, что они живут в «недореспубликах», что у них нет будущего, денег, топовых кроссовок, возможности поехать в Европу и прочего. Ректор Донецкого национального университета Светлана Беспалова, с тревогой говорила мне, что для Украины, именно донецкая молодежь, шанс победы на Донбассе. Стоит прислушаться к словам педагога.

Но, статический пророссийский и антиукраинский заряд на Донбассе пока очень силен. Всего лишь сконструированный слух и реальные намеки на выдачу российских паспортов, перечеркнули все надежды пропагандистов на интерес региона к выборам на Украине. А интерес, это всегда вовлечение и сопричастность.

Думаю, в этой информационной войне с Украиной, есть только одна возможность противостояния – изменение реальности. На данный момент уровень жизни Донбасса и Украины сопоставим. Если экономика республик раздышится (а для этого есть все основания) и начнется уже рост уровня жизни, посади хоть миллион заукраинских ботов гадить в Сети – победы не будет.