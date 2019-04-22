Дело «Кокорина-Мамаева»: суд потерял ключевого свидетеля

Процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их друзей, споткнулся о нежелание одной из свидетельницы давать показания в суде. Александру Позднякавене так и не смогли вытащить из Литвы, где она проживает. А жаль. Потому что это именно из-за нее утро 8 октября у Мамаева и Кокорина пошло как-то не так.

Из Литвы выдачи нет

Александра Позднякавене – это как раз та самая девушка, которая, выходя из клуба «Эгоист», села в машину к Виталию Соловчуку, приняв ее за такси. Это ошибка стала роковой – сначала для носа Соловчука, а потом и для сломавших его подсудимых. Понятное дело, что такого ценного свидетеля хотели увидеть все - и прокурор, и адвокаты. А больше всего, кажется, - Алана Мамаева.

Но Александра Позднякавене – гражданка Литвы, живет там же, достать ее оттуда не удалось. Впрочем, у обвинителя с собой были протоколы допроса и очной ставки свидетельницы. Грех было не зачитать.

Впрочем, и зачитать – тоже грех.

Наказание Мамаева

Уже в самом начале выяснилось, что Александра из Литвы – давняя знакомая Павла Мамаева. И как только это стало известно всем присутствующим, включая Алану Мамаеву, на Павла было больно смотреть. Он сидел, устало прислонившись к решетке, и то и дело поднимал грустно глаза на жену, потом ненадолго отводил взгляд, но затем снова поднимал. И в этот момент казалось, что Мамаев готов на реальный срок, только бы избежать в именного этого эпизода в суде.

- 7 октября Кирилл Кокорин позвонил мне и сообщил, что будет встречать Мамаева и Кокорина А., - читала прокурор нежным голосом показания свидетельницы. - Мы встретили их на вокзале, потом поехал в клуб «Сикрет рум». В клубе было много людей, и мы решили поехать в клуб «Эгоист». Мы поехали на автомобиле Кокорина К… Во время нахождения в клубе к нам подсаживались какие-то девушки, которых я не знаю. Примерно в 7 утра мы вышли на улицу, я увидела белый «Мерседес», решила что это машина Кокорина, и села в него. Там увидела незнакомого мужчину с щетиной и спросила у него: «Вы водитель Кокорина?». В ответ он сказал: «Я таких петухов не вожу».

Алана Мамаева, супруга футболиста.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На слове «петухи» голос у прокурора дрогнул. Еще бы – как раз в это мгновение определилась судьба Кокорина и Мамаева на ближайшие 7-8 месяцев, а может и больше.

Дальше по показаниям выяснилось, что свидетельницу возмутило такие слова водителя, она решила первой эмоционально выяснить, почему это Кокорин – петух. Ей это не удалось, потому что Мамаев открыл дверь, и со словами «это не наша машина», вывел ее на улицу. А потом Павел зачем-то стал выяснить, о чем его подруга говорила с водителем.

- Мамаев спросил, почему я так возмущаюсь, - зачитывала обвинитель протокол допроса, причем делал это выразительно, поднимая голос в самых драматичных моментах. – Я отказывалась говорить, а он пообещал мне, что мы поссоримся, если я ему не скажу. Я сказала.

Как проспать всю вечеринку

Вот, похоже, она - точка невозврата. И глядя на безнадежно привалившегося к стенке аквариума Павла, это понимали и он, и трое его оказавшихся рядом товарищей. И Алана Мамаева, посмотревшая, наконец, на мужа.

Дальше в показаниях свидетельницы удивляло одно. Всю драку, невольной причиной которого она стала, подруга Мамаева просидела в машине:

- Я смотрела на своем телефоне информацию в сети интернет, и только краем глаза видела какую-то потасовку, но чем все закончилось, не поняла, - поясняла свидетельница на допросе. И спросить ее, почему она не сделал попытки остановить конфликт, причиной которого стала сама, было невозможно: где Пресненский суд, а где Литва.

Зато уже погода вся страна знает, чем все закончилось. И чем потом продолжилось в кафе «Кофемания» - тоже.

В кофейне, впрочем свидетельница из Литвы тоже ничего не видела. Она призналась, что дремала, и все пропустила – и грубые слова Пака в адрес подгулявшей компании, и карающий за это удар стулом, и что самое обидное, танец «Гангам Стайл» в исполнении футболистов и их друзей.

Был ли смысл вообще ходить на эту вечеринку?

Процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их друзей, споткнулся о нежелание одной из свидетельницы давать показания в судеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семейный фотоальбом

Так и завершилась главная интрига очередного судебного дня. Но не единственная. Суд еще успел рассмотреть фотографии. Ну как фотографии – скриншоты с видео драки подсудимых с Соловчуком. Этот том уголовного дела напоминал семейный фотоальбом, но сами снимки были так себе – все размыто, улыбки не в фокусе. Зато все они были талантливо подписаны следователем.

«Мамаев наносит удары потерпевшему», «Кокорин К. бьет ногой потерпевшего»… Эти строчки, кажется, слишком вольно и с большой фантазией описывали те расплывчатые пятна, что позировали на фото. И это очень не нравилось адвокатам.

- Вы лично делали раскадровку? - пытали защитники представителя следственной группы, представлявшего фотосессию.

- Вместе с экспертом, - оборонялся он.

- А кто подписывал снимки?

- Следователь с моих слов, - говорил он. А потом признавал, что действительно, то, что происходит на фото невозможно понять, если не смотреть видео – все слишком нечетко.

И адвокаты, почувствовав, что здесь все не так просто, вцепились с представителя следствия мертвой хваткой, и тащили из него подробности.

- Вы фиксировали только действия тогда подозреваемых?

- Ни в коем случае, еще действия свидетелей и потерпевших.

- А вот смотрите, тут у вас фото написано, что Мамаев пытается взять за подбородок потерпевшего Соловчука, а следующий снимок подписан «Мамаев наносит удар Соловчуку». А между этими событиями ничего не было? – рассматривал альбом адвокат Мамаева.

- Если нет фото, значит ничего не было!

А вот это, конечно, зря. Несколько дней назад весь зал суда видел, как между «пытается взять за подбородок» и «наносит удар», сам водитель первым пытался то ли оттолкнуть, а скорее ударить Мамаева. Та четверка, что сидит сейчас в судебном аквариуме, конечно больше, чем неправа. Но без этих снимков семейный альбом братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого выглядит каким-то неполным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

В процессе по делу Кокорина и Мамаева что-то неуловимо изменилось. Это уже не просто представление, после которого подсудимых футболистов поругают и отпустят по домам. Это реальный процесс. После него может быть реальный срок. Семья Кокориных это поняла лучше всех (подробности)