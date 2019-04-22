2019-04-22T20:17:59+03:00
Экономика

Почему пшеница дешевеет, а мука дорожает

Обсуждаем с экспертом, радоваться ли перспективам обычному покупателю
Елена ОДИНЦОВАЕкатерина СВИНОВА
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Пшеница дешевеет, говорите? А мука, по данным статистики, только дорожает. И хлеб тожеПшеница дешевеет, говорите? А мука, по данным статистики, только дорожает. И хлеб тожеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лента новостей радует. Вот пишут, что цены на пшеницу упали. А следом — что целый ряд продуктов подешевеет после Пасхи. Так продовольственные эксперты обещают.

Данные Росстата не столь оптимистичны. Пшеница дешевеет, говорите? А мука, по данным статистики, только дорожает. И хлеб тоже — плюс 0,2% за последнюю неделю. И 2,8% (белый) — 3,4% (ржаной) с конца декабря. Да и вообще с начала года цены прибавили 1,9% (в прошлом году за то же время — 1,2%).

Впрочем, и Росстат выкатывает целый список продуктов, цены на которые которые нынче падают: яйца куриные (и не дожидаясь окончания пасхальной недели!), собственно курятина, свинина, масло подсолнечное, сахар. А в последние недели, хоть и далеко еще до лета и нового урожая, начали вдруг дешеветь свежие огурцы.

Так радоваться ли перспективам обычному покупателю? Или все как всегда: эксперты что-то рассказывают о глобальных трендах на падение спроса и снижение цен, а зайдешь в магазин — там тренд совсем другой.

- Цены на пшеницу действительно снижаются, однако стоимость муки лишь возрастает, - совершенно не утешил Дмитрий Абзалов, глава Центра стратегических коммуникаций. - Дело в том, что цены падают на ту пшеницу, которую мы везем на экспорт. Зерно, которое мы поставляем за границу и то, что реализуем на российском рынке — это две большие разницы. Основные точки экспорта — Северная Африка, Ближний Восток. В основном туда уезжает зерно низкого качества. Сейчас спрос на него действительно упал, поскольку у основных покупателей оно уже в избытке. На российском рынке в основном присутствует зерно выше третьей категории (именно оно идет на муку), то есть продукт совсем другой.

Как отмечает эксперт, в муке себестоимость зерна составляет меньше половины. А в конечном продукте — хлебе — она, как правило, не превышает 20%. Так что в любом случае себестоимость хлеба от колебания цен на зерно зависит достаточно мало. Гораздо больше — от расценок на электроэнергию и затрат на логистику. А они растут.

Ну а что с другими продуктами?

- На основании информации о том, что по некоторым группам товаров цены не растут или немного падают, нельзя делать вывод о том, что мы победили инфляцию, - говорит Роман Майстер, генеральный директор сервиса по выбору товаров Rate&Goods. - Никуда она не делась. Цены в основном и дальше будут расти — за исключением сезонных факторов, действующих короткое время, никаких особых предпосылок для их серьезного снижения пока нет.

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2017 год принес немало сюрпризов. Цены практически не росли, а весной и летом даже падали. По итогам года Росстат зафиксировал рекордно низкую инфляцию – 2,6%. Хотя отдельные товары все же дорожали и прилично. Скачками цен на бензин были обеспокоены автомобилисты. Да и красная икра – любимый деликатес к празднику – стала дороже почти на 20%. Что будет с ценами в следующем году, «КП» выяснила у экспертов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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