2019-04-23T00:47:52+03:00
Звезды

Маша Малиновская сделала новое лицо

38-летняя телеведущая изменилась до неузнаваемости
Ольга ЛИБГАРДТ
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Маша МалиновскаяМаша МалиновскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Машу Малиновскую невозможно узнать. Некогда популярная телеведущая похорошела и постройнела.

Маша Малиновская всегда тщательно следила за собой. В середине 2000-х телеведущую окрестили модной иконой. После рождения сына знаменитость перестала мелькать на экране и практически не посещает светские тусовки. В интервью Малиновская часто подчеркивала, что воспитывает ребенка одна. При этом звезда всегда вела свой блог.

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38-летняя Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
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На этот раз она опубликовала несколько новых фотографий. Однако преданные поклонники теледивы пришли в замешательство. Они не узнали свою любимицу. Со снимков на них смотрит привлекательная блондинка с новым лицом.

Одни подписчики нашли объяснение неожиданному преображению 38-летней звезды - по их мнению, Маша прибегла к пластике, уколам красоты или фотошопу. Другие считают, что виной всему сильное похудение артистки. А третьи вовсе заявляют, что "это не Маша", а совершенно незнакомая им девушка.

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Маша Малиновская не сходила с экранов в 2000-х
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"Вас просто не узнать", "Пластика очередная", "Другой человек", "Маша, вы так похорошели. Моложе выглядите", "Скажите, какие уколы вы делаете?", "Так сильно похудели, а ведь еще недавно называли себя пухляшом", "Маша, вы отлично выглядите. Правда, я узнала вас не сразу", - делились мнениями подписчики телеведущей.

Пока Малиновская предпочитает не распространяться о секрете своего преображения. Но, похоже, сейчас Маша достигла того результата, к которому стремилась. Звезда переживала из-за лишнего веса. По словам Малиновской, она постоянно заедала стресс. Ради похудения телеведущая была готова даже рискнуть здоровьем.

malinovskaya_tvmalinovskaya_tv
Свет мой, зеркальце, скажи...
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"Я заказывала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное", - признавалась телеведущая Лере Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион".

ИСТОЧНИК KP.RU

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