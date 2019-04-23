Маша Малиновская сделала новое лицо

Машу Малиновскую невозможно узнать. Некогда популярная телеведущая похорошела и постройнела.

Маша Малиновская всегда тщательно следила за собой. В середине 2000-х телеведущую окрестили модной иконой. После рождения сына знаменитость перестала мелькать на экране и практически не посещает светские тусовки. В интервью Малиновская часто подчеркивала, что воспитывает ребенка одна. При этом звезда всегда вела свой блог.

malinovskaya_tv 38-летняя Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

На этот раз она опубликовала несколько новых фотографий. Однако преданные поклонники теледивы пришли в замешательство. Они не узнали свою любимицу. Со снимков на них смотрит привлекательная блондинка с новым лицом.

Одни подписчики нашли объяснение неожиданному преображению 38-летней звезды - по их мнению, Маша прибегла к пластике, уколам красоты или фотошопу. Другие считают, что виной всему сильное похудение артистки. А третьи вовсе заявляют, что "это не Маша", а совершенно незнакомая им девушка.

malinovskaya_tv Маша Малиновская не сходила с экранов в 2000-х

"Вас просто не узнать", "Пластика очередная", "Другой человек", "Маша, вы так похорошели. Моложе выглядите", "Скажите, какие уколы вы делаете?", "Так сильно похудели, а ведь еще недавно называли себя пухляшом", "Маша, вы отлично выглядите. Правда, я узнала вас не сразу", - делились мнениями подписчики телеведущей.

Пока Малиновская предпочитает не распространяться о секрете своего преображения. Но, похоже, сейчас Маша достигла того результата, к которому стремилась. Звезда переживала из-за лишнего веса. По словам Малиновской, она постоянно заедала стресс. Ради похудения телеведущая была готова даже рискнуть здоровьем.

"Я заказывала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное", - признавалась телеведущая Лере Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион".