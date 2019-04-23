Валерия через 16 лет рассказала Пригожину о своих чувствах

Почти 16 лет Валерия счастлива с продюсером Иосифом Пригожиным. Удивительно, но за эти годы Иосиф стал настолько близким человеком для детей певицы, что они порой называют его в соцсетях «папой».

Публично призналась мужу в любви и сама Валерия. Накануне юбилея Иосифа Пригожина, которому недавно исполнилось 50 лет, певица презентовала новый сингл «Мы не похожи». По словам Валерии, этот хит, слова к которому она придумала сама, посвящен ее супругу Иосифу Пригожину.

- Это история нашей любви, наших отношений, - поделилась певица в своём Инстаграме.

valeriya Друзья, сегодня у меня целых два радостных события - помимо Дня рождения, - официальный День рождения моей новой песни #мынепохожи , которую я написала и посвятила Иосифу.

- Это первый случай, когда знаменитая женщина спустя 16 лет совместной жизни публично признается мужу в любви. Это так романтично, - впечатлились песней Валерии блогеры.

В своих стихах певица не скрывает, что в лице Пригожина встретила свою вторую половину:

«Я в любви без конца и края тихо растворяюсь.

Ведь, когда душа на двоих одна, можно, знаю, говорить без слов сто часов подряд, все понимая».

Семейная пара на юбилее ИосифаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним: в июне прошлого года после 14 лет официального брака Иосиф и Валерия обвенчались. Пара воспитывает троих детей Валерии от первого брака. Плюс ко всему у Иосифа Пригожина от прошлых отношений тоже есть трое детей.

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