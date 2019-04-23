2019-04-23T15:56:56+03:00
Экономика

Более 70% среднего и малого бизнеса в России хочет развиваться в цифровой среде и выходить на международные рынки

При этом, представители МСП заявили, что нуждаются в образовательных программах в области интернет-технологий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Как показал опрос, компании малого бизнеса признают, что им не хватает образования в области цифровых технологий и знаний в области mobile first подхода в бизнесе.Как показал опрос, компании малого бизнеса признают, что им не хватает образования в области цифровых технологий и знаний в области mobile first подхода в бизнесе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Около 76% представителей российского среднего и малого бизнеса заявили, что их компании хотят активно развиваться в цифровой чреде и выходить на международные рынки. Однако большинству МСП не хватает образовательных программ в сфере технологий. О результатах опроса среди представителей среднего и малого бизнеса в России, проведенного агентством стратегических инициатив (АСИ) и GfK, рассказала Ульяна Зинина, руководитель по связям с государственными организациями России в Facebook.

- По результатам проведенного исследования, нам стало ясно, что большинство опрошенных считают, что цифровое продвижение является ключевым фактором для роста бизнеса. При этом около 40% говорят, что онлайн-инструменты являются наиболее частыми инструментами продвижения, - отметила Зинина.

Ульяна также подчеркнула, что более половины опрошенных собираются в ближайшее время "выйти" в интернет, обзавестись сайтами и страничками в социальных сетях. Однако, как показал опрос, компании признают, что им не хватает образования в области цифровых технологий и знаний в области mobile first подхода в бизнесе.

- В России, как и во всем мире, малый и средний бизнес во многом полагается на цифровые каналы и инструменты для своего запуска и развития. Нам важно помочь им изучить простые, но эффективные инструменты, с помощью которых они могут найти свою аудиторию и расти Сегодня только в Facebook более 90 миллионов компаний МСП используют платформу для общения с клиентами, - также рассказала Зинина.

На данный момент только у 53% российских МСП есть и веб-сайты, и и мобильная версия сайта. При этом около 90% компаний в результате нехватки знаний ориентированы только на российские рынки. Для того, чтобы помочь представителям среднего и малого бизнеса, инвестируются деньги в различные тренинги и курсы. А также в специальные интернет-приложения, с помощью которых любой пользователь сможет научиться успешно ориентироваться в цифровом пространстве.

- С ноября прошлого года в России успешно реализуются программы для среднего и малого бизнеса Boost Your Business, которые в принципе проводятся по всему в миру уже давно. В состав программы входят различные тренинги по использованию социальных сетей, диалог с экспертами отрасли о развитии бизнеса в условиях цифровизации и знакомство с успешными экспертами отрасли, - подчеркнула Ульяна Зинина.

Также представители МСП для продвижения своего бизнеса активно пользуются онлайн-курсами Facebook Blueprint. В них входят более 75 курсов на русском языке, программы сертификации для специалистов. К слову, уже шесть миллионов российских МСП пользуются этим ресурсом.

Как заявила руководитель по связям с государственными организациями России в Facebook, четкое понимание мобильной экономики - ключевой компонент для развития. наличие цифровых каналов помогут российским компаниям быть успешными и конкурентоспособными на международном рынке.

- Главной целью российского правительства является увеличение число занятых в МСП и повысить долю МСП в несырьевом экспорте к 2024 году до 25 миллионов. А также увеличить долю МСП в несырьевом экспорте до 10% с 8,6%, - подчеркнула Ульяна Зинина.

Подытожив, руководитель по связям с государственными организациями России в Facebook, отметила, что представителям МСП важно понимать масштабы своего бизнеса, целевую аудиторию, особенности своего продукта, сильные и слабые стороны конкурента для более успешного продвижения в цифровой среде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал максимально упростить создание малых предприятий. Премьер отметил необходимость доработки процедуры получения юридического адреса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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