Американские политики побоялись назвать погибших в терактах на Шри-Ланке «христианами»

Не успел развеяться дым над развалинами трёх церквей Шри-Ланки, взорванных в серии терактов 21 апреля, как мировые политики начали приносить соболезнования. И было отчего — боевики, связанные с исламистским подпольем, убили 290 человек (в основном католиков разных национальностей, мирно пришедших в соборы на главный христианский праздник в году — Пасху), ранено свыше полутысячи.

Но тон сожалений в твиттере, вернее, словесные обороты, были выбраны весьма странные. Мол, приносим соболезнования в связи с «атакой на туристов и почитателей Пасхи» — такие формулировки, словно под копирку, использовали экс-президент США Барак Обама; бывший госсекретарь и один из главных кандидатов на избирательной гонке-2016 Хиллари Клинтон; а также бывший министр в правительстве Обамы, заявивший о своих президентских амбициях на выборах-2020 — Хулиан Кастро. То же самое, о «погибших почитателях Пасхи» (только уже без «туристов»), написала в микроблоге сенатор Элизабет Уоррен.

Все они — видные члены Демпартии США, которая вроде бы выступает «в защиту прав меньшинств». Но о том, что погибли не какие-то «туристы и пасхопочитатели», а именно христиане — «демократы» умалчивают. Об истоках такого лицемерия «Комсомолке» рассказала писатель, автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» (антиутопии о захвате Европы и её святынь радикальными исламистами) — Елена Чудинова.

— Меня удивляет даже не эта игра с терминологией, — а то, почему соболезнования выражаются именно в твиттере? Западные политики стали недостаточно цивилизованными, чтобы сделать это лично, например, хотя бы принеся цветы к ближайшей церкви?

Конечно, не надо сгущать краски и утверждать, будто христиане и христианство у них уж совсем под запретом, — слово «Пасха» в твиттер-соболезнованиях всё-таки прозвучало, а чей это праздник — все знают. Однако явно проскальзывает нежелание делать упор на вероисповедании погибших.

И такое лицемерие началось не вчера. Когда 7 января 2015 года исламисты атаковали редакцию французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», убив 12 человек, — те же самые политики устроили потрясающую по глупости вещь. Три дня спустя на марш с плакатами «я Шарли» в Париж слетелись главы государств со всего мира, — мол, «люди погибли за свободу слова, и мы выступаем в их поддержку».

Но траур превратили в непристойный фарс. Помимо карикатуристов, погибли стражи правопорядка и несколько человек, в это же время зашедших в магазин в другом месте и атакованных другим террористом. Ни первые, ни вторые никакого отношения к «смерти за свободу слова» не имели.

Поэтому надо быть честными. Надо говорить, что нынешний теракт устроили под вполне конкретный праздник — пасхальную службу. Надо говорить, что погибли именно христиане. Надо говорить, что эти люди были убиты из-за своей веры. Надо говорить только так, потому что правда всегда нравственна.

Когда Обама, Клинтон и другие «демократы» используют, как под копирку, слово «пасхопочитатели» — то это, конечно, не какая-то специальная договорённость. Это общий антисоциальный инстинкт либеральной среды, которая в принципе отрицает все ценности христианства. Что-то вроде пароля. «Сходил на «Матильду», — пишут такие же отечественные «демократы» на фейсбуке, ставя маркер: я свой. [Речь о спорном фильме режиссёра Алексея Учителя, с точки зрения христиан, кощунственно исказившего факты жизни царя-страстотерпца Николая II — прим. ред.]

В Америке времён молодости Хиллари Клинтон, лет 40-50 назад, дети начинали занятие в школах с пения христианских гимнов (это мне рассказывала православная монахиня, выросшая в США). И всё их распевали, осознавая: мы — христианская страна. Но с тех пор Америка и весь Запад изменились, забыв о своих христианских корнях.

Как сейчас они «забыли» о том, что гонения идут не на «туристов и пасхопочитателей», а на христиан. И идут именно потому, что за Христом — правда. Правда, которую бессильна скрыть словесная эквилибристика в твиттере.