Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-21T15:50:29+03:00

Ранее в воскресенье в Коломбо и его пригородах сработали восемь взрывных устройств [видео]

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По последним данным, в результате серии взрывов, произошедшей в это воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке, погибли 207 человек, и еще 450 пострадали. Ранее сообщалось о 190 погибших и более 500 раненых.

Стоит отметить, что комендантский час, который вступил в силу в 18:00 по местному времени (15:30 мск), будет продолжаться до особого распоряжения. Кроме того, в стране на неопределенный срок заблокированы социальные сети и мессенджеры, сообщает новостной портал News 1ST.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов. Они практически одновременно прогремели в трех отелях и трех церквях в Коломбо и его пригороде Негомбо. Позднее стало известно еще о двух бомбах, одна из которых сработала в зоопарке в районе Дехивала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU