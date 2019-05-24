«Золотой стандарт» требований к медицинским тонометрам для дома

Контроль уровня артериального давления - процедура, крайне важная для гипертоников, гипотоников, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и для тех, чья работа связана с физическими нагрузками.

Периодически измерять артериальное давление необходимо и людям с нормальным давлением, чтобы не пропустить изменение показателей и начало развития заболеваний, прежде всего гипертонии. Повышение артериального давления всего на 20/10 мм.рт.мт повышает риск развития инфаркта и инсульта в два раза ¹,Напротив, снижение этого показателя на 10 мм.рт.мт уменьшает риск гибели от инсульта на 40%, а от инфаркта и ишемической болезни сердца - на 30%.

Кому-то может показаться, что 10 мм.рт.ст. это мало, но не в случае когда речь идет об артериальном давлении. Неверный, заниженный на 10 мм.рт.ст результат серьезно увеличивает для конкретного человека риск самых серьезных проблем сердечно-сосудистой системы. А если учесть, что более 77,5% людей в Российской Федерации, страдающих от повышенного или пониженного артериального давления, не лечатся должным образом, ситуация видится просто угрожающей. Так обеспечение точности измерения артериального давления становится не только медицинской, но и социальной задачей.²

40 лет опыта - это аргумент

Как правильно выбрать тонометр для домашнего использования, ведь предложений на рынке очень много? На что важно обратить внимание?

«Золотым стандартом» требований для домашних медицинских приборов считаются два основных показателя - точность и надежность. Эти два фактора тесно взаимосвязаны, так как именно точность измерения давления, не зависящая от внешних обстоятельств и квалификации человека, который проводит измерение, и дает надежные достоверные результаты. А это - залог правильной постановки диагноза, выбора схемы лекарственного лечения и дозы конкретных препаратов. Удивительно, но 7 из 10 человек измеряют артериальное давление неправильно, так как во многих тонометрах точность измерения зависит от того, насколько верно наложена манжета.

Эталоном точности считаются автоматические тонометры. Лидер по популярности среди производителей этих медицинских приборов - бренд японской компании OMRON, выпустивший первый автоматический тонометр более 40 лет назад. Сегодня OMRON входит в число лучших инновационных компаний во всем мире.

Разберемся, чем так хороши именно эти тонометры, почему в 2018 году по результатам анализа потребительского спроса (исследование проводилось КК «РеВин») эта марка стала наиболее популярной, и каким образом тонометры OMRON обеспечивают правильность измерения.

Уникальные технологии плюс информативность

В основе действия тонометров, всемирно известного японского бренда OMRON, лежит осциллометрический метод измерения артериального давления. Его принцип основан на регистрации изменений объема тканей в условиях дозированного сжатия и декомпрессии сосуда (при нагнетании воздуха в манжету). Внутренняя поверхность манжеты является своеобразным датчиком и регистратором всех этих изменений. Информация передается на прибор, и после его обработки на экране тонометра высвечиваются цифры. Они указывают величину верхнего (систолического) и нижнего (диастолического) артериального давления, одновременно происходит регистрация пульса, что дополнительно увеличивает информативность измерения.

Все автоматические тонометры OMRON имеют запатентованную технологию Intellisense. Эта система в ходе нагнетания воздуха в манжету строит «график» конкретного измерения по трем показателям: пульс, осциллометрия и время измерения. В памяти прибора заложены сотни тысяч вариаций измерений, из которых программа выбирает наиболее подходящий для каждого конкретного случая, сравнивая проводимое измерение с выбранным. Это позволяет прибору самостоятельно определять, до каких значений необходимо накачивать манжету, а когда воздух нужно начинать осторожно стравливать. Так обеспечивается комфорт при измерении артериального давления, и исключается «человеческий фактор». Благодаря применению технологии Intellisense приборы OMRON соответствуют требованиям методик измерения артериального давления, принятым Министерством здравоохранения РФ - и «золотому стандарту» требований для приборов домашнего измерения давления!

И еще о достоинствах

Еще одна важная инновация бренда - использование особой манжеты Intelli Wrap Cuff. За счет веерообразной формы она охватывает всю поверхность руки, обеспечивая максимальную точность измерений. Ее использование избавляет от необходимости отслеживать, как наложили манжету, опасаясь ошибок - все проконтролирует светодиодный индикатор, подтверждающий правильность наложения. В тонометрах OMRON нет отдельного фонендоскопа, а при измерении давления не нужно самостоятельно нагнетать и стравливать воздух. А значит, справиться с измерением артериального давления без дополнительной подготовки может любой человек, при этом достоверность результатов не снизится ни на единицу. Такая надежность и точность диагностики лучшая гарантия выбора правильной тактики лечения и подбора оптимальных доз лекарственных средств.

OMRON - тонометры, которым доверяют!

¹ По данным мета-анализа 61 клинических исследований, с участием более 1 миллиона пациентов. Chjbanian AV et al. JAMA. 2003; 289:2560-2572 Lewington S et.al.Lancet 2002;360:1903-1913

² Агеев Ф.Т., Фомин И.В., Мареев Ю.В. и др. Распространенность артериальной гипертонии в европейской части Российской Федерации. Данные ЭПОХА 2003 г. //Кардиология -2004, № 11, с. 50-53

Реклама