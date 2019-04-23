Русская водка, что ты натворила? Русская водка Пороха сгубила!

Специалисты общественных наук и медиа-эксперты в разных странах не успокаиваются и пытаются понять причины такого разгромного поражения Порошенко на президентских выборах. Оригинальную идею выдвинул Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер. Журналист считает, что, безусловно, украинский лидер не смог решить наиболее важные для страны проблемы: побороть коррупцию, завершить конфликт в Донбассе, а также поднять экономику. Но главная ошибка заключается, по его мнению, в другом - политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.

Нет, совсем не в том плане, о котором подумали читатели. Речь вовсе не о злоупотреблении самого Порошенко этим напитком малыми дозами в любых количествах. Скорее, наоборот. Как считает, израильтянин, «Порошенко не смог заставить избирателей забыть», что есть и его доля вины в том, что «украинцы больше не могут купить в местных магазинах любимую российскую водку. Все это положило конец его президентству».

Слабо знаком израильский журналист с реалиями наших стран. Непозволительно некомпетентен. Иначе бы знал, что украинская горилка ничем не хуже русской водки (а по сути это один и тот же напиток). А по ценам еще и дешевле, что в условиях Украины весьма немаловажный фактор. И если этот фактор и играл в действительности какую-то роль, то отнюдь не в плане производства и торговли между нашими странами, а исключительно через потребление одной конкретной персоны.

Слабовато выступил израильтянин. Мог бы и предположить, что это произошло из-за запрета гастролей ансамблей русских медведей с балалайками по Украине.

А с другой стороны - в США ведь продажу русской водки никто не запрещал, повсюду торгуют. Вот они там Трампа-то и выбрали как раз.

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