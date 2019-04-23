В медцентрах, открытых в Оренбуржье после вопроса «Комсомолки» Владимиру Путину, за год провели свыше 7,5 тысячи сеансов гемодиализа

Напомним, новые диализные центры сразу в двух городах Оренбургской области - Медногорске и Бугуруслане - были открыты буквально через три месяца после того, как 14 декабря 2017 года на Большой пресс-конференции Владимира Путина журналист «Комсомолки» рассказал президенту о перегибах так называемой «оптимизации здравоохранения»...

В провинции - а в целом по стране были закрыты десятки тысяч фельшерско-акушерских пунктов (ФАПов) - резко ухудшилось медицинское обслуживание граждан. Во многих регионах - острая нехватка центров гемодиализа - для тех, кто страдает почечной недостаточностью.

Журналист озвучил на встрече с президентом и вопрос коллеги из Оренбуржья Людмилы Яниной, которая в публикации «Комсомольской правды» рассказала о том, с какими трудностями сталкиваются пациенты, нуждающиеся в гемодиализе. Они были вынуждены почти ежедневно, в любую погоду – дождь, мороз, метель - преодолевать сотни километров, чтобы получить необходимую помощь.

Алексей Перегудов, врач из Оренбуржья: «Спасибо Владимиру Путину и «Комсомолке» за новые диализные центры. За год работы в них произведено свыше 7,5 тысячи процедур» 00:00 00:00

Сразу же после пресс-конференции к решению этих проблем подключились руководство и минздрав Оренбургской области. Было срочно выделено более 120 миллионов рублей на создание двух диализных центров – в Медногорске (на шесть мест) и Бугуруслане (на 12 мест) - с двухсменным обслуживанием. И уже в начале апреля 2018-го оба этих лечебных учреждения, оборудованные самыми новейшими аппаратами, укомплектованные высококлассными специалистами (медики проходили переподготовку в крупных городах - в медцентрах, где успешно проводится гемодиализ), начали принимать пациентов.

Медногорский диализный центрФото: Александр ГАМОВ

По информации главного врача Медногорской городской больницы Алексея Перегудова, в диализном центре здесь обслуживаются 18 человек, проживающих в этом городе, соседнем Кувандыке и прилегающем районе. Если раньше им приходилось ехать за процедурой за сотню километров, то теперь все необходимое - в радиусе 50 километров. В аналогичном центре в Бугуруслане - 35 пациентов. Причем, 9 из них приезжают за процедурой из соседней, Самарской области.

- Просто к нам, в оренбургский центр, им доехать ближе, чем в Самару. – пояснил Алексей Перегудов. - Мы с коллегой, главврачом Бугурусланского центра, подсчитали: за минувший год с небольшим в Медногорске проведено более 2,5 тысячи сеансов гемодиализа, а в Бугуруслане – свыше 5 тысяч. Таким образом, общее число процедур превысило семь с половиной тысяч. Спасибо Владимиру Путину и «Комсомолке» за заботу о наших пациентах.