Колбаса волнует россиян больше, чем события на Украине и шпагаты Волочковой

Специалисты консалтинговой компанией Deloitte в своем исследовании выяснили, что же на самом деле больше всего волнует россиян. Как оказалось это не события на Украине и не увеличение НДС до 20% и даже не шпагаты Волочковой. Качество колбасы, мяса и полуфабрикатов, рыбы и морепродуктов — не устраивает жителей страны.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса с февраля по март 2019 года. Выборка составила 4 тыс. человек, для узких товарных категорий — 1,6 тыс. человек. При этом, удовлетворенность потребителей качеством продуктов и сервисом магазинов достаточно высокая — четыре из пяти.

И если колбаса, один из любимейших россиянами продуктов, своим вкусом и составом население не удовлетворяет, то граждан все больше радует качество макаронных изделий, круп, каш и бутилированной воды.

Чаще всего россияне покупают продукты в офлайн-магазинах— примерно 18 раз в месяц. Услугами онлайн-магазинов пользуются 3,6 раза в месяц. К слову о среднем чеке. В последних выше — 1,45 тысячи рублей. В традиционной рознице граждане оставляют в среднем 1,1 тысячи рублей.