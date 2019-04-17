2019-04-18T00:35:41+03:00
Звезды

«Жизнь напоказ»: Волочкова показала Пугачевой свой фирменный шпагат

Алла Борисовна пригласила балерину на юбилейный концерт [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Анастасия Волочкова и её букет для Примадонны.Анастасия Волочкова и её букет для Примадонны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Репетиции нового шоу Аллы Пугачевой "P.S” проходили в строжайшей секретности, поэтому никто не знал, что единственной артисткой, которую Примадонна позвала выступить на своём юбилее в Кремле, станет балерина Анастасия Волочкова.

- Конечно же, для меня было огромной честью, когда мне позвонила Алла Борисовна со словами: «Настя, мне нужен твой шпагат!», - улыбается, вспоминая тот разговор с АБ, Анастасия Волочкова.- Я вообще сначала подумала, что это розыгрыш пранкеров или журналистов,- рассказала «КП» балерина.- Спасибо этой великой женщине, что пригласила меня стать частью своего шоу. Для меня это огромная честь. Не верится, что Алле Борисовне исполнилось 70. Она так молодо и прекрасно выглядит.

Концерт вышел по-настоящему ярким. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Концерт вышел по-настоящему ярким.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Функция Волочковой в юбилейном шоу Пугачевой заключалась в том, что на песне "Жизнь напоказ" про современный шоу-бизнес, соцсети и прочую ярмарку тщеславия, балерине надо было выпорхнуть на сцену и блеснуть фирменным шпагатом.

Анастасия Волочкова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А вот и королева Инстаграма Анастасия Волочкова! - объявила выход балерины Алла Борисовна.

После чего Анастасия вместе с шоу-балетом сделала несколько па и дважды продемонстрировала свой фирменный шпагат.

- Молодец! - похвалила Настю АБ.

- Не скрою, что перед выходом на сцену было сильное волнение. Все-таки сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто, - поделилась с «Комсомолкой» после концерта балерина.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.Мария РЕМИЗОВА

Напомним, в Кремлевском дворце отгремел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. В первый день продаж все билеты были раскуплены.

Алла Пугачева отметила юбилей концертом. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Алла Пугачева отметила юбилей концертом.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Частью из них завладели перекупщики, которые продавали приглашения на концерт главной певицы страны за баснословные суммы от 200 до 400 тысяч рублей за билет.

В финале концерта Примадонна вывела на сцену самых близких. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В финале концерта Примадонна вывела на сцену самых близких.Фото: Мария РЕМИЗОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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