«Жизнь напоказ»: Волочкова показала Пугачевой свой фирменный шпагат

Репетиции нового шоу Аллы Пугачевой "P.S” проходили в строжайшей секретности, поэтому никто не знал, что единственной артисткой, которую Примадонна позвала выступить на своём юбилее в Кремле, станет балерина Анастасия Волочкова.

- Конечно же, для меня было огромной честью, когда мне позвонила Алла Борисовна со словами: «Настя, мне нужен твой шпагат!», - улыбается, вспоминая тот разговор с АБ, Анастасия Волочкова.- Я вообще сначала подумала, что это розыгрыш пранкеров или журналистов,- рассказала «КП» балерина.- Спасибо этой великой женщине, что пригласила меня стать частью своего шоу. Для меня это огромная честь. Не верится, что Алле Борисовне исполнилось 70. Она так молодо и прекрасно выглядит.

Концерт вышел по-настоящему ярким.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Функция Волочковой в юбилейном шоу Пугачевой заключалась в том, что на песне "Жизнь напоказ" про современный шоу-бизнес, соцсети и прочую ярмарку тщеславия, балерине надо было выпорхнуть на сцену и блеснуть фирменным шпагатом.

Анастасия Волочкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А вот и королева Инстаграма Анастасия Волочкова! - объявила выход балерины Алла Борисовна.

После чего Анастасия вместе с шоу-балетом сделала несколько па и дважды продемонстрировала свой фирменный шпагат.

- Молодец! - похвалила Настю АБ.

- Не скрою, что перед выходом на сцену было сильное волнение. Все-таки сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто, - поделилась с «Комсомолкой» после концерта балерина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703835" frameborder="0"></iframe> Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.Мария РЕМИЗОВА

Напомним, в Кремлевском дворце отгремел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. В первый день продаж все билеты были раскуплены.

Алла Пугачева отметила юбилей концертом.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Частью из них завладели перекупщики, которые продавали приглашения на концерт главной певицы страны за баснословные суммы от 200 до 400 тысяч рублей за билет.

В финале концерта Примадонна вывела на сцену самых близких.Фото: Мария РЕМИЗОВА

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15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Артистка не особо готовится к банкету, который 20 апреля соберет в одном из подмосковных ресторанов весь цвет шоу-бизнеса. Эти хлопоты легли на плечи ее друзей - они подарят имениннице красивое застолье (подробности).