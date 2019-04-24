Так надо ли платить налог на теплицы

Чем только не пугают садоводов-дачников в последнее время. В том числе пошла и такая информация: садоводов принуждают регистрировать теплицы (!) как объекты недвижимости и платить за них налоги. А иначе — мол, штраф. Дошло до того, что уже и в Госдуме забеспокоились за дачников. Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая потребовала проверить слухи и дать гражданам достоверную информацию. А если где на местах и правда наблюдаются перекосы с «налогом на теплицы», то признать это нарушением законных прав россиян.

Так что же у нас с теплицами? Разъяснения по этому поводу дали в Федеральной кадастровой палате. Итак, налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или которые были представлены в налоговые органы из БТИ. Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ, вступивший в силу 1 января 2019 года, ничего нового тут не добавил и никаких новых налогов не ввел.

Для внесения в ЕГРН информации об объекте, в частности – о теплице, хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости. То есть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, регистрировать не надо. И ничего платить за них — тоже.

- Под налоговую базу попадают только постройки, которые являются объектами недвижимости (имеют капитальный фундамент), площадью от 50 квадратных метров, – поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова. – Теплицы, подходящие под это описание, в большинстве случаев устанавливаются в коммерческих целях, а никак не садоводами для своих личных нужд.

Аналогичные разъяснения дала и Федеральная налоговая служба. Там также уточнили, что если хозпостройка (теплица, баня или что-то еще) все же капитальная, зарегистрирована в ЕГРН, но площадь ее меньше 50 кв.м. и такая постройка на участке одна (дом не в счет), налог за нее платить не придется. На один подобный объект полагается налоговая льгота.

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