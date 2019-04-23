На северодвинском заводе "Севмаш" выведена из эллинга и спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения "Белгород". Это первая в российском военно-морском флоте субмарина, способная нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон".

Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для Посейдона .

ДОСЬЕ «КП»

«Белгород» — строящаяся российская атомная подводная лодка, единственный представитель проекта 09852, носитель различных спасательных и автономных необитаемых аппаратов типа «Лошарик» или беспилотных подводных систем типа «Посейдон».

Заложена на ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) 24 июля 1992 года. Во время достройки и переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 «Акула», являющихся самыми большими в мире.

В течение 2019 года произойдет достройка субмарины на плаву, тестирование ядерной энергетической установки и швартовные испытания. Предполагается, что в состав флота субмарина войдёт в 2020 году. За спуском субмарины на "Севмаше" в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

ЧТО ТАКОЕ «ПОСЕЙДОН»?

Это, по сути, крупная (калибр - 1,6 м!) ядерная торпеда с дальностью хода 10 000 км. Может двигаться на глубине 1000 метров со скоростью 200 километров в час (или примерно 110 узлов). Предназначена для поражении прибрежных городов противника в качестве своеобразного оружия ответного удара. Мощность ядерно боеголовки спецы ПЕнтагона оценивают в 10 мегатонн. За высокие тактико-технические данные западные СМИ уже окрестили наш беспилотник «торпедой Апокалипсиса» и "машиной Судного дня".

"Посейдон" может маневрировать по курсу и по глубине, что делает перехват аппарата или противодействие ему практически нереальным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693142" frameborder="0"></iframe> Первое видео испытаний «Посейдона».

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Двухдневный визит в Санкт-Петербург Владимир Путин начал с посещения судостроительного завода «Северная верфь», но на самом деле география этого события вышла намного шире. В режиме телемоста Владимир Путин поучаствовал в церемониях закладки двух больших десантных кораблей – «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» – на Прибалтийском заводе «Янтарь» в Калининграде, а затем в спуске на воду атомной подводной лодки «Белгород» на заводе «Севмаш» в Северодвинске. «Белгород» стал первой подлодкой-носителем беспилотника «Посейдон», и это было без преувеличения колоссальное событие (подробности).