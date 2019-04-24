Царство искусства и мастерства: Ростовская приняла XVIII Дельфийские игры России

Почти на целую неделю, с 19 по 24 апреля, Ростовская область превратилась в настоящее царство искусство и мастерства: в эти дни донской регион принимал XVIII Дельфийские игры России — состязания в области искусства, которые некогда зародились в Древней Греции, как и игры Олимпийские.

В этот раз к слову, в юбилейный для Дельфийских игр год, поскольку они отмечают 20-летие своего возрождения, в программу были привнесены новые фишки: в тематике этого масштабного творческого форума организаторы сделали акцент, во-первых, на проведение в РФ Года театра, каковым объявлен 2019-й главой государства, во-вторых, на Десятилетие детства в России, в третьих — на региональный Год народного творчества (в Ростовской области), а также еще на насколько важных дат — 270-летие Ростова-на-Дону и юбилеи писателей Михаила Шолохова и Антона Чехова, чьи имена связаны с донским регионом.

Церемония открытия этих состязаний в области искусства была просто потрясающей. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Церемония открытия Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России оказалась просто потрясающей: гостей приветствовали лучшие коллективы Ростовской области, исполнив в русских народных и казачьих костюмах хореографическую композицию «Дон гостеприимный», после чего состоялось театрализованное представление с участием творческих коллективов региона и лауреатов Дельфийских игр прошлых лет, прошел парад регионов-участников.

Старт состязаний ознаменовался традиционным зажжением огня Дельфийских игр, приветствия юным участникам которых направили Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

- Это важное событие в культурной жизни Ростовской области и всей страны, - подчеркнул губернатор донского региона Василий Голубев. - К нам на Дельфийские игры приехали представители со всей России, всего две с половиной тысячи человек. Уверен, что культурная программа, подготовленная для участников игр, наши музеи, достопримечательности, театральные сцены позволят не только поучаствовать в играх, но и насладиться богатой традициями Донской землей.

Глава донского региона отметил, что эти Игры - важное событие в культурной жизни не только Ростовской области, но и всей страны. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

В этом году конкурсная и фестивальная программы Дельфийских игр состояли из почти трех десятков номинаций, включая фортепиано, скрипку, эстрадный танец, народные инструменты, тележурналистику, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, театр, изобразительное искусство и др.

По словам директора Международного Дельфийского комитета Владимира Понявина, впервые в Дельфийских играх участвуют представители всех 85 субъектов России.

И размах, с учетом количества участников, получился соответствующим. Талантливая молодежь от десяти до двадцати пяти лет участвовали в соревнованиях на двадцати площадках учреждений культуры и вузов южной столицы — и в Ростовском академический театре им. М. Горького, и в Музтеатре, и в Ростовской филармонии, и в Областном доме народного творчества.

Во многих номинациях предусматривалось, вполне логичное, кстати, деление на три возрастные группы — как, например, по фортепиано, скрипке, баян и аккордеону, балалайке, домре, сольному народному и эстрадному пению.

Самой многочисленной номинацией Дельфийских игр этого года стал «Народный танец», в которой принимали участие сразу четыреста артистов принимают участие из различных регионов, включая Чечню, Ивановскую и Новосибирскую областей, Чукотки, Пермского края и т. д.

Конкурсанты состязались в почти в тридцати номинациях. Фото: управление информполитики правительства РО.

Кроме того, внушительными по количеству участников в коллективных номинациях стали «Современная хореография» (свыше трехсот молодых талантов из Волгоградской, Иркутской, Сахалинской, Челябинской областей и др.), «Ансамблевое народное пение», а в сольных номинациях – «Эстрадное пение» и «Народное сольное пение», «Изобразительное искусство».

Самой представительной оказалась, что тоже понятно, сборная Ростовской области — без малого четыреста молодых талантов показывали свое умение и мастерство.

Добавим, что на играх в Ростовской области работали свыше пятисот волонтеров, которые предварительно прошли обучение — по сопровождению делегаций, гостей и жюри, работе в штабе и на местах, помощи в логистических задачах и так далее.

В ходе состязаний разыграно 70 комплектов наград.

ИТОГИ

* Первое место в Играх заняла Ростовская область — в сумме 26 медалей: 8 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых медалей, а также 30 дипломов в различных номинациях.

* Второе место - сборная Москвы.

* Третье место — команда из Санкт-Петербурга.

КСТАТИ

По итогам 18-х молодежных Дельфийских игр России победители и призеры назначены премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: максимальный размер премии установлен для коллективов и составит до 500 тысяч рублей, также премии получат участники младше 14 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рамках Игр состоялась Четырнадцатая международная конференция, посвященная 20-летнему юбилею этих творческих состязаний, в ходе которой было принято решение о подписании Соглашения о сотрудничестве между Национальным Дельфийским советом России и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации РФ на Ливадийском международном гуманитарном форуме, намеченного на 4-5 июля нынешнего года в Ялте.

Кроме того, участники конференции поддержали инициативу по подготовке следующих, 19-х по счету, Дельфийских игр в Омске в 2020 году, в рамках которого пройдут также и Пятнадцатые молодежные игры государств-участников СНГ под названием «Мы помним...», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций.

А новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

Сегодня в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.