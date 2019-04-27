Юбилей Стаса Михайлова: как скромный парень с гитарой превратился в любимца дам

Не поверите, но на этих фото изображен один и тот же человек - Стас Михайлов. Именно таким скромным сочинским пареньком с гитарой Стас в конце 90-х приехал покорять столицу. Еще нет модно подстриженной щетины и расстегнутой рубахи, которые вскоре сведут с ума добрую половину российских дам.

По словам юбиляра, многие именитые продюсеры сейчас жалеют, что в 90-е годы выкидывали его кассеты в мусорку. Фото: скриншот видео

Прежде чем попасть на звездный олимп, артисту доведется поработать грузчиком, продавцом кассет и даже охранником в казино. Идя к своей цели, он не боялся тяжелой работы. Кто бы мог подумать, что спустя годы читательницы «КП» наградят Михайлова почетным званием «Самый стильный артист 2018 года».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/631136" frameborder="0"></iframe> Стас Михайлов: Моя фамилия есть на сайте врагов Украины.Популярный артист Стас Михайлов в интервью "Комсомольской правде" рассказал лупит ли он своих детей, как относится к Ксении Собчак и почему ему не нравится слово "толерантность"

Впрочем, сам Стас с иронией относится к званиям и моде.

- Со стилем мне никто не помогает. Я это делаю по наитию, в зависимости от своего настроения, - делится с «КП» именинник. - Нынешний образ мой кому-то нравится, кому-то нет. Но я себя чувствую комфортно и органично. За время моего пребывания на сцене у меня поменялось очень много образов. Это не делается специально: как я себя ощущаю, так и одеваюсь.

Фото с альбома Михайлова «Свеча». Певцу - 28 лет. Сочинский паренек превращается в мачо: похудел, расстегнул ворот рубахи.

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«Ну вот и все»

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