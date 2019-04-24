2019-04-24T12:04:13+03:00
Звезды

«Держу кулачки» за Микеллу»: Киркоров объяснил, почему будет болеть в финале «Голос. Дети» за дочь Алсу

Десятилетнюю девочку поддержали и легенды джаза
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Филипп Киркоров рассказал, что болеет за десятилетнюю Микеллу Абрамову.Филипп Киркоров рассказал, что болеет за десятилетнюю Микеллу Абрамову.
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Перед финалом шоу «Голос. Дети», который отгремит уже в эту пятницу, волнуются не только участники, но и их группа поддержки.

Так, Филипп Киркоров рассказал в интервью «КП», что тоже следит за детским «Голосом» и будет с интересом наблюдать за финалом шоу.

По словам короля российской поп-сцены, он болеет за десятилетнюю Микеллу Абрамову, которая оказалась в финале благодаря народному голосованию.

Артист отметил, что у девочки «красивый тембр».

— У Микеллы очень узнаваемый, трогательный тембр голоса. Буду за неё болеть, «держать кулачки», — сказал Филипп Киркоров.

Как рассказал нам Филипп, за Микеллу болеет и джазовое сообщество. Так, джазмен Анатолий Кролл пригласил Микеллу выступить на фестивале «Очарование джаза».

Кстати, в соцсетях у дочки Алсу тоже немало поклонников.

В ее Инстаграме уже более 30 тысяч подписчиков. Отрывок ее выступления на шоу «Голос. Дети» с песней «Высоко над радугой» выложила у себя в Инстаграме номинант «Грэмми», джазовая певица Майса Лик.

mikellaabramovamikellaabramova
Любимая мамочка @alsou_a
9434 отметок «Нравится»105 комментариевInstagram

— Эта юная леди идет по стопам своей мамы Алсу. Последний раз я видела ее маленькой девочкой. Теперь она на «Голосе»! Вау, отличная работа! — написала в своём Инстаграме американская звезда Майса Лик.

maysaleakmusicmaysaleakmusic
This young lady is following in her mom @alsou_a footsteps!!
123 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Напомним: Микелла Абрамова с раннего детства занимается музыкой.

Еще задолго до «Голоса» 8-летняя Микелла выступала с симфоническим оркестром в Большом Зале Московской консерватории. Как одна из лучших учениц Детской музыкальной школы им. Гнесиных, девочка исполняла в сопровождении оркестра первую часть концерта Генделя Фа мажор.

Видимо, музыкальность Микелле передалась от родителей. Ведь ее отец бизнесмен Ян Абрамов играет на рояле, и, по словам певицы Алсу, именно его виртуозное владение инструментом произвело на неё впечатление в период ухаживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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