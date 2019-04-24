2019-04-24T12:23:17+03:00
Происшествия

17-летняя студентка колледжа МВД пожаловалась на домогательства полковника полиции

Теперь в учебном заведении массовая проверка. Следователи опрашивают студенток на предмет домогательств со стороны начальства
Иван РУНЕВ
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Cтудентка колледжа МВД пожаловалась на домогательства cо стороны заместителя начальника факультета полковника Гетманова.Cтудентка колледжа МВД пожаловалась на домогательства cо стороны заместителя начальника факультета полковника Гетманова.
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13 апреля в столичную полицию позвонили из детской больницы имени Башляевой и заявили, что к ним обратилась семнадцатилетняя девушка с травмой спины, которую, по ее словам, нанес ей ее преподаватель в колледже МВД. Сотрудники полиции опросили 17-летнюю Яну (имя изменено) и выяснили у девушки некоторые обстоятельства инцидента.

- Девушка рассказала, что 12 апреля у нее на занятиях в «ГБПОУ колледж полиции» заболела спина. Об этом она рассказала заместителю начальника факультета полковнику Гетманову Александру Викторовичу. Который предложил Яне пройти в его кабинет. Там, по словам заявившей, офицер предложил ей снять китель и рубашку, оставив Яну в одной майке, а потом стал делать массаж спины. – Рассказал КП источник в правоохранительных органах. – Также девушка рассказала, что когда офицер залез под майку, он повторял какие-то непристойности.

Яна не стала обращаться в полицию. Думала, что это единичный случай, и такого больше не повторится. Как студентка пояснила полиции, на следующий же день Гетманов пригласил девушку еще раз к себе в кабинет и предложил делать такой массаж почаще. Девушка отказалась и решила с болью в спине обратиться в детскую больницу, где врачи диагностировали у Яны синяки на спине (экхимозы). Студентки пришлось рассказать медикам о причинах возникновения синяков, а те в свою очередь, как полагается по инструкции, позвонили в полицию.

Девушка обратилась из-за больной спины в поликлинику, где медики позвонили в полицию.

Девушка обратилась из-за больной спины в поликлинику, где медики позвонили в полицию.

Сейчас в колледже большая проверка. Следователи опрашивают всех студенток Гетманова, чтобы выяснить, был ли случая с Яной единственный или же он очередной. Сам Гетманов все отрицает, и на допросе мужчина рассказал свою версию. Полковник полиции рассказал, что Яна сама его попросила нажать на спину. И что все это время девушка была в одежде, а он просто хотел избавить бедную студентку от болей в спине.

На данный момент Гетманов написал рапорт об увольнении. Но проверка по его персоне все еще продолжается. Сам полковник слывет примерным семьянином, имеет жену и двоих детей. Ранее офицер был начальником Управления профессиональной подготовки ГУ МВД по Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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