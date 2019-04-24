Автор хита Пугачевой «Любовь, похожая на сон» заявила о краже песни

На недавнем юбилейном концерте Аллы Пугачевой зрителей наиболее тронула новая версия легендарного хита «Любовь, похожая на сон».

Алла, как и все песни на своём сольнике, пела этот ее в живую, с новыми музыкантами.

Однако выяснилось, что автор этого хита так и остался непризнанным.

Поэтесса Любовь Воропаева, знаменитая своими песнями, написанными для покойного Жени Белоусова, заявила, что шлягер «Любовь, похожая на сон» у неё украли. Мол, даже Пугачева не знает, кто настоящий автор этой песни.

— Расскажу вам кое-что, так уж и быть. Когда-то я уже рассказывала об этом вкратце в своём ЖЖ и в каком-то комменте тут, — поделилась со своими подписчиками Воропаева. — Так вот. У меня случай был с песней «Любовь, похожая на сон» (музыка Игоря Крутого). Была у нас фанатка Лера Горбачёва. Когда мы с Дорохиным делали проект Барби, эта девочка Лера помогала нам разбирать фанатскую почту и типа возглавила фан-клуб Барби какое-то время. Лера писала корявые тексты. Я учила её писать тексты, и вот этот самый текст «Любовь, похожая на сон» почти полностью для неё переписала — чтобы показать ей, как надо писать. Через год слышу песню с моим текстом в исполнении Филиппа, а после Аллы... Позвонила девочке Лере Горбачёвой, а она вся уже в пафосе. Да ещё и мама её взяла трубку и отбрила меня. Я махнула рукой... А мой Дорохин (продюсер Жени Белоусова — Ред.) после ржал надо мной года два.

Я даже Крутому не стала звонить. Пусть девочка Лера тешится. Через много лет она написала мне в личку ВКонтакте что-то типа: «Я хочу с вами зафрендиться ВКонтакте». Я ей не ответила. Вот такая история.

Кстати, по словам Воропаевой, Алла Пугачева перед юбилеем купила у неё песню. Как говорят близкие звезды, она приобрела не один десяток песен, многие из которых так и не вошли в ее новую концертную программу. Но авторы не теряют надежду, что Алла Борисовна когда-нибудь споёт их песни и сделает их хитами.

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