2019-04-24T17:22:15+03:00
Звезды

Ольга Бузова задрала майку и показала Собчак шрамы на сердце

Ведущая «Дома-2» ищет небогатого мужчину, способного тратить в ресторане 50 тысяч
Антонина ВЕТКИНА
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На правах старой подруги Собчак сходу стала расспрашивать Ольгу о ее личной жизниНа правах старой подруги Собчак сходу стала расспрашивать Ольгу о ее личной жизни
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Телеведущая, певица и просто суперзвезда Ольга Бузова стала героиней очередного выпуска youtube-шоу Ксении Собчак. Съемочная группа приехала в просторную квартиру недалеко от МКАД, которую снимает Бузова. «Построить свою пока нет возможности», - призналась Ольга, заметив, что район ей нравится.

Бузова и Собчак познакомились более 15 лет на съемочной площадке «Дома-2», где Ксения была ведущей, а Ольга - одной из участниц. На правах старой подруги Собчак сходу стала расспрашивать Ольгу о ее личной жизни. Разговор зашел о реалити-шоу ТНТ «Замуж за Бузову», в котором за руку и сердце Ольги боролись сразу несколько мужчин. «Это [просто ужас] был, - смачно выматерилась Бузова и призналась, что финалист - сыровар Денис Лебедев ей в самом деле понравился, но она «попала в ловушку»:

- Он очень смелый мужчина, в себя влюбил. А оказался не очень хорошим человеком.

По словам Ольги, Лебедев с самого начала хотел ее «использовать». В порыве откровения Бузова призналась, что на память о неудачном романе у нее «шрамы на сердце в буквальном смысле» — она продемонстрировала Собчак следы от уколов под левой грудью, оставшиеся после лечения. Врачи Ольге понадобились, когда она не смогла самостоятельно справиться со стрессом.

- Вот в этом феномен Ольги Бузовой! - воскликнула Собчак вместо того, чтобы пожалеть подругу. - Ни одна актриса, ни одна Чулпан Хаматова не сможет сказать про шрамы на сердце так, чтобы ей поверили. А Ольга Бузова может, и ей не скажут, какую чушь она несет.

Ольга также призналась, что мечтает встретить своего мужчину, причем ему вовсе не обязательно быть богатым: «главное — не бабки, а быть на одной волне». Впрочем, какие-то средства у него все же должны быть, чтобы была возможность раз в месяц сходить в дорогой кинотеатр, в ресторан:

- Посидеть, покушать, кальянчик покурить — 50 тысяч выходит.

Как обычно в своей программе, Собчак предложила героине несколько карт с портретами знаменитых российских холостяков. Ксения посоветовала подруге проявлять больше активности в поиске спутника жизни, «а то всякое говно к тебе липнет».

Ольга не узнала рэпера Оксимирона, отвергла создателя «ВКонтакте» Павла Дурова и остановила свой выбор на футболисте Федоре Смолове, который тоже был героем шоу Собчак и выбрал как раз Бузову.

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Телепроект «Замуж за Бузову» завершился скандалом. Была опубликована переписка победителя шоу Дениса Лебедева с любовницей, с людьми, которые помогали мужчине завоевать Ольгу Бузову и продвинуть бизнес на ее имени. Сыровар Лебедев обвинения признал частично, и пообещал доказать Оле искренность своих чувств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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