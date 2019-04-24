Вечеринка «Евровидения»: Лазарев с Киркоровым подарили иностранцам водку и икру

Каждый год в апреле в столицу слетаются участники грядущего «Евровидения» на препати конкурса. Программа обычно проста: конференция для прессы, гала-ужин и концерт в «Крокусе». В этот раз на мероприятие приехали артисты из Дании, Британии, Ирландии, Чехии, Австрии которые обычно до нас не доезжают. Всего — представители 11-ти стран.

За день до пресс-конференции артисты познакомились с гостеприимными российскими хозяевами Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым и представителями канала «Россия». На гала-ужине иностранные артисты в неформальной обстановке познакомились наконец и друг с другом. Правда, некоторые приехали в ресторан сразу же из аэропорта, с чемоданами.

Каждый год в апреле в столицу слетаются участники грядущего «Евровидения» на препати конкурсаФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди гостей мы увидели и участниц «Евровидения — 2014», сестер Толмачевых. Маше и Насте сейчас 22 года, и, надо сказать, они сильно изменились после своего участия в евросмотре 5 лет назад. Если тогда перед нами были скромные девчушки-подростки, то сейчас — настоящие дивы!

Иностранные гости были очень рады получить необычный подарок от «дрим тим» Киркорова, Лазарева и Ко — сувенирные наборы, куда входили водка, икра, грибы, мед и шоколад. Знай наших, как говорится.

Участники евросмотра хоть и повеселились от души на гала-ужине, но все же утром приехали на пресс-конференцию в ресторан «Панорама 360» в Сити. Многие артисты признались, что очень хотели побывать в Москве, так как слышали про наш город разные хорошие вещи, особенно после ЧМ по футболу, который в 2018-м году прошел у нас. Поэтому были рады воспользоваться возможностью и приехать на препати «Евровидения». Участники восхищались тем, что у нас лето, в отличие от Мадрида, где до этого проходило препати евпросмотра — в Испании все основательно задубели. Поэтому те, кто прилетел раньше, шли гулять по Москве, потом восхищаясь собором Василия Блаженного, Кремлем, парком «Зарядье» и Храмом Христа Спасителя.

В столице прошла вечеринка в виду грядущего песенного конкурсаФото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-конференция проходила весело. Представительница Ирландии, Сара МакТернан рассказала о том, как узнала, что поедет на «Евровидение»: Это было очень неожиданно! Я была в спортзале, на беговой дорожке, как вдруг звонит представитель телеканала, который и говорит — поздравляю, ты в деле! От радости я побежала в два раза быстрее, чуть не свалилась в итоге». Артистка, которая не смогла попасть на гала-ужин очень обрадовалась, получив подарок от продюсера мероприятия Дмитрия Мельникова, который передал ей презент от «дрим тим» с водкой и икрой .

А представитель Испании Мики Нунез сказал, что очень хотел познакомиться с нашим Сережей — оказалось, что у них один на двоих постановщик номера, Фокас Евангелинос. Мы даже не сомневаемся, что номера у Лазарева и испанца будут все же разные — Фокас не первый раз работает на конкурсе, поэтому ему можно доверять сразу нескольких артистов.

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Сборы на «Евровидение» подходят к финалу. 24 апреля наша делегация вылетит, наконец, в Тель Авив для того, чтобы посвящать каждую минуту своего времени выступлению Сергея Лазарева, которое случится 16-го мая. Наш артист выйдет на сцену во втором полуфинале, под 13-м номером, чтобы покорить конкурс своим «Криком» - именно так называется его песня (подробности)