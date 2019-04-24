2019-04-24T18:19:25+03:00
Звезды

Вечеринка «Евровидения»: Лазарев с Киркоровым подарили иностранцам водку и икру

В столице прошла вечеринка в виду грядущего песенного конкурса
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Иностранные гости были очень рады получить необычный подарок от «дрим тим» Киркорова, Лазарева и КоИностранные гости были очень рады получить необычный подарок от «дрим тим» Киркорова, Лазарева и КоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Каждый год в апреле в столицу слетаются участники грядущего «Евровидения» на препати конкурса. Программа обычно проста: конференция для прессы, гала-ужин и концерт в «Крокусе». В этот раз на мероприятие приехали артисты из Дании, Британии, Ирландии, Чехии, Австрии которые обычно до нас не доезжают. Всего — представители 11-ти стран.

За день до пресс-конференции артисты познакомились с гостеприимными российскими хозяевами Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым и представителями канала «Россия». На гала-ужине иностранные артисты в неформальной обстановке познакомились наконец и друг с другом. Правда, некоторые приехали в ресторан сразу же из аэропорта, с чемоданами.

Каждый год в апреле в столицу слетаются участники грядущего «Евровидения» на препати конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый год в апреле в столицу слетаются участники грядущего «Евровидения» на препати конкурсаФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди гостей мы увидели и участниц «Евровидения — 2014», сестер Толмачевых. Маше и Насте сейчас 22 года, и, надо сказать, они сильно изменились после своего участия в евросмотре 5 лет назад. Если тогда перед нами были скромные девчушки-подростки, то сейчас — настоящие дивы!

Иностранные гости были очень рады получить необычный подарок от «дрим тим» Киркорова, Лазарева и Ко — сувенирные наборы, куда входили водка, икра, грибы, мед и шоколад. Знай наших, как говорится.

Участники евросмотра хоть и повеселились от души на гала-ужине, но все же утром приехали на пресс-конференцию в ресторан «Панорама 360» в Сити. Многие артисты признались, что очень хотели побывать в Москве, так как слышали про наш город разные хорошие вещи, особенно после ЧМ по футболу, который в 2018-м году прошел у нас. Поэтому были рады воспользоваться возможностью и приехать на препати «Евровидения». Участники восхищались тем, что у нас лето, в отличие от Мадрида, где до этого проходило препати евпросмотра — в Испании все основательно задубели. Поэтому те, кто прилетел раньше, шли гулять по Москве, потом восхищаясь собором Василия Блаженного, Кремлем, парком «Зарядье» и Храмом Христа Спасителя.

В столице прошла вечеринка в виду грядущего песенного конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице прошла вечеринка в виду грядущего песенного конкурсаФото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-конференция проходила весело. Представительница Ирландии, Сара МакТернан рассказала о том, как узнала, что поедет на «Евровидение»: Это было очень неожиданно! Я была в спортзале, на беговой дорожке, как вдруг звонит представитель телеканала, который и говорит — поздравляю, ты в деле! От радости я побежала в два раза быстрее, чуть не свалилась в итоге». Артистка, которая не смогла попасть на гала-ужин очень обрадовалась, получив подарок от продюсера мероприятия Дмитрия Мельникова, который передал ей презент от «дрим тим» с водкой и икрой .

А представитель Испании Мики Нунез сказал, что очень хотел познакомиться с нашим Сережей — оказалось, что у них один на двоих постановщик номера, Фокас Евангелинос. Мы даже не сомневаемся, что номера у Лазарева и испанца будут все же разные — Фокас не первый раз работает на конкурсе, поэтому ему можно доверять сразу нескольких артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение - 2019»: Лазарев назвал главного конкурента

Сборы на «Евровидение» подходят к финалу. 24 апреля наша делегация вылетит, наконец, в Тель Авив для того, чтобы посвящать каждую минуту своего времени выступлению Сергея Лазарева, которое случится 16-го мая. Наш артист выйдет на сцену во втором полуфинале, под 13-м номером, чтобы покорить конкурс своим «Криком» - именно так называется его песня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса
Во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами
Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ
Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР
В Ленинградской области заработал новый терминал по производству сжиженного природного газа
В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки на майские праздники
МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии"
Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов
В России продолжительность жизни в 2018 году увеличилась до 72, 9 лет
Умер рок-музыкант Дик Риверс
Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
Патрушев: ИГ* понесло серьезные потери, но о победе над терроризмом говорить рано
Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя
Врач-диетолог предупредила о проблемах со здоровьем на Пасху
Бывший МИД Эквадора: власти придумали связанных с Ассанжем хакеров из России
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР
Во время взрыва на химзаводе в Китае погибли 3 человека
Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора
Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах