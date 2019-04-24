Врач-невролог Павел Бранд объяснил, почему женщина сумела выйти из комы спустя 27 лет

Сенсационная история о женщине по имени Мунира Абдулла из Объединенных Арабских Эмиратов, к которой вернулось сознание после 27 лет комы, поражает воображение публики. А что думают на этот счет специалисты? За комментарием мы обратились известному врачу-неврологу Павлу Бранду.

- Павел Яковлевич, 27 лет в коме это, похоже, рекорд. Но что тут более удивительно: возвращение к жизни спустя такой срок или то, что родственники и врачи так долго возились с безнадежной пациенткой?

- Вопрос не очень корректный. Возвращения из комы через 12, 17 и более лет были зафиксированы и раньше, подобное происходило в США (некий Терри Уоллис, пролежав около 20 лет в коме, внезапно заговорил, а через 3 дня научился ходить - Авт). Тут ничего сверхъестественного нет, даже если случай в Эмиратах на самом деле правда. Об этом пишут СМИ, но публикации в научных журналах я не видел. А то что с женщиной возились, так это вопрос организации системы здравоохранения. Если ты платишь деньги или страховая компания платит за тебя, то все будет работать без проблем. Ведь невозможно отключить человека от аппарата без его желания или без смерти мозга. Поэтому за ним ухаживают, лечат и получают за это финансирование. Наоборот, чем дольше человек лежит в коме, тем выгоднее. Каждый день денежка капает лечебному учреждению.

- Для самого пациента 27 лет это время небытия? Или наблюдается какая-то активность мозга и человек осознает себя?

- Не думаю, что кто-то настолько хорошо знаком с нейробиологией комы, чтобы сказать, что пациент видит сны в это время, что-то слышит и так далее. Возможно, такие исследования и были, но я сильно сомневаюсь, что можно хоть как-то подтвердить их реальность. Это как с туннелем белого света, который якобы видят люди во время клинической смерти. Проверить, что они видят на самом деле невозможно.

- Что помогает этим людям вернуться: лечение, чудо, или включаются какие-то скрытые резервы организма?

- Лечение вряд ли, в этой ситуации оно лишь поддерживает жизнь. Чудо тоже маловероятно. Я думаю, что просто какие-то процессы в головном мозге восстанавливаются быстрее, какие-то медленнее. Когда они доходят до точки, где включаются определенные связи между нейронами, то сознание возвращается.

- Такие случаи дают надежду родственникам людей, оказавшихся в подобной ситуации. Но сколько надо ждать, когда годы идут, человек жив, но лучше ему не становится?

- Надо ждать до тех пор пока у него поддерживаются жизненно важные функции организма. Больной получает внутривенное питание и соответственно ждать можно бесконечно долго. Здесь вопрос упирается опять-таки в финансовые возможности системы здравоохранения или родственников. Пока человек не погиб надежда есть, но это история очень индивидуальная.

- Мунира называет родственников по именам, способна поддерживать разговор с окружающими. Есть ли у нее шанс вернуться к полноценной жизни? Вы с такими случаями встречались?

- Мне о них доподлинно неизвестно. Есть какие-то видео на YouTube о том, как человек после 12 лет комы начал ходить, говорить, работать, но реальность таких историй это большой вопрос. Научные работы на эту тему? Нужно, чтобы это были не единичные случаи, а десятки, сотни - какие-то понятные цифры. На одном на двух случаях научные работы не строят.

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