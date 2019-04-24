Навальный отправил дочь учиться в один из самых дорогих вузов Америки

Сколько раз блогер Алексей Навальный пинал российских чиновников и депутатов за то, что их дети учатся в заграничных вузах. Нет, из них мы никого не оправдываем. Но тут стало известно, что дочь оппозиционера Дарья Навальная сама уезжает учиться в США на обучение в Стенфорд. Почему Навальный пошёл на разрушение имиджа «чистого вождя»? Об этом «КП» рассказал публицист Сергей Мардан.

«НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧИНОВНИКОВ»

- Сергей, чем оппозиционер Алексей Навальный отличается от тех чиновников, которых он сам же и критикует, которые отправляют детей учиться за границу?

- В данном случае он ничем от них не отличается. Мы страна исключительно чадолюбивая и азиатская. Я мало знаю людей, которые не стали бы помогать своим детям при поступлении в вуз. Но тут есть существенный нюанс. Социальный статус Навального – это статус мессии, вождя. Он позиционирует себя как главный и единственный оппозиционер в стране. Поэтому данный его шаг, мягко говоря, странный. Он разрушает всю эту стройную концепцию.

А что касается чиновников, которые отправляют своих детей за границу, то здесь не все так однозначно. Потому что, если поглядеть, допустим, на послужные списки взрослых детей известных людей из государственных структур, то они почти все заканчивали российские вузы. По одной простой причине. Ядро своих социальных связей человек приобретает во время учебы в вузе. Это как бы первый его социальный круг, из которого он рекрутирует потом коллег, подчиненных, партнеров. Соответственно, если ты в 17 лет уезжаешь в Сан-Франциско или Бостон, ты исключаешь себя в будущем из этой системы координат.

И с этой точки зрения решение Навального противоречит всякой разумной логике. Точнее, как бы логика в данном случае может быть только одна. Он не видит в этой стране будущего для своих детей. Очевидно, что, если девочка в 17 лет уезжает в Штаты, все это растягивается минимум на 7-8 лет. Это ключевой этап для формирования личности. К 25 годам она становится практически американкой. Этот человек точно совершенно не станет таким, как мы. Он перестанет быть одним из нас.

- Тогда как можно объяснить этот шаг Навального?

- С точки зрения обывателя это совершенно правильный шаг. Я бы тоже хотел, чтобы мои сын и дочь закончили Стэнфорд. Но снова возникают проклятые вопросы.

Это реально дорого. Для того, чтобы получить грант на бесплатное образование, такая система в Штатах действительно есть, это не делается рассылкой резюме. Это кропотливый и долгий труд, который занимает от года до двух. А дальше тебе либо повезет, либо не повезет. Особенно сложно такие гранты предоставляются иностранцам. Поэтому разговоры о том, что все это бесплатно, совершенно смехотворны.

Как отец двух взрослых детей, я прекрасно понимаю Навального – молодец, круто! Но как гражданин, я его понять, конечно же, не могу. Будь я его убежденным сторонником, это был бы крах моих идеалов, я бы этого не понял. Хотя многие сторонники с легкостью объясняют, почему это так.

Навальный это кто? Это независимый адвокат, который живет в маленькой квартире в Марьино, у него прекрасная семья, которая его поддерживаетФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«ЗАПАД ПРИРУЧАЕТ ОППОЗИЦИОНЕРОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ»

- Говорят, она поступила сама на бюджет, но вы думаете, что папочка договорился за нее?

- В США никаких бюджетных мест нет. Кто-то должен был взять на себя финансирование и образование Даши Навальной. Это мог быть и сам университет, и некие некоммерческие организации. Но это стоит денег.

Вторая часть. Помимо собственно образования в Стэнфорде, которое относится к числу очень дорогих даже по американским меркам (это свыше 200 тысяч долларов за бакалавриат), нужно еще оплачивать проживание. Речь идет о том, что система, неважно какая, оплатила образование дочери Навального в США. Вот и все. Давайте корректно будем называть вещи своими именами.

- А за что он мог получить? За свою политику в России? Из-за чего его так могли поддержать?

- Конечно, это можно трактовать, как завуалированную форму взятки. Но это слишком примитивно. США через образование много десятков лет рекрутируют своих сторонников, создают мягкую силу, если хотите, в самых разных странах мира. Посмотрите на того же Саакашвили, посмотрите на многих других российских оппозиционеров, которые в том или ином объеме когда-то учились в Штатах. То есть, там есть разные, не очень продолжительные курсы, но американцы, да, через высшее образование свое, которое действительно лучшее в мире, рекрутируют своих сторонников. То есть, это инвестиция на много десятков лет вперед.

«ОБРАЗ ПРОСТОГО ПАРНЯ РАЗРУШЕН»

- Рушится политический имидж Навального как «вождя».

- Вспомните, Навальный это кто? Это независимый адвокат, который живет в маленькой квартире в Марьино, у него прекрасная семья, которая его поддерживает, режим бросил в тюрьму его родного брата, но он все равно не сдался и так далее, и так далее. Блестящая, безукоризненная история без единой зацепки. И вдруг возникает такая вещь, которая весь этот прекрасный образ просто разваливает на части. Другое дело, что этот образ стал слегка скрипеть и осыпаться, начиная с многочисленных зарубежных поездок Навального. Откуда у него на это деньги? Если ты готов на это пойти, значит, все то, что ты пытаешься продать почтенной публике, это фуфло.

Так что нового Ленина нам не подвезли.

КСТАТИ

Экс-сотрудник ФБК: Навальный потратил 47 миллионов рублей из пожертвований на путешествия

Мы тут писали, что многомиллионные переводы оппозиционеру Алексею Навальному падали на счет прямо перед выходом «независимых» расследований. На этот раз бывший член навальновской команды и автор паблика «Исповедь сотрудника ФБК» заметил странное совпадение. Когда Алексей Анатольевич уезжал в заграничные поездки с семьей, с кошелька для пожертвований снимали огромные суммы. Видимо, деньги проматывали на отдых. (подробности)