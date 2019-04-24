2019-04-24T23:54:02+03:00
Политика

Экс-сотрудник ФБК: Навальный потратил 47 миллионов рублей из пожертвований на путешествия

Только за январские праздники со счетов было выведено 4 миллиона рублей
Роман ГОЛОВАНОВ
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Когда Алексей Анатольевич уезжал в заграничные поездки с семьей, с кошелька для пожертвований снимали огромные суммыКогда Алексей Анатольевич уезжал в заграничные поездки с семьей, с кошелька для пожертвований снимали огромные суммыФото: Александр ГЛУЗ
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Мы тут писали, что многомиллионные переводы оппозиционеру Алексею Навальному падали на счет прямо перед выходом «независимых» расследований. На этот раз бывший член навальновской команды и автор паблика «Исповедь сотрудника ФБК» заметил странное совпадение. Когда Алексей Анатольевич уезжал в заграничные поездки с семьей, с кошелька для пожертвований снимали огромные суммы. Видимо, деньги проматывали на отдых.

- Почти 47 миллионов рублей с биткоин-кошельков Навального были потрачены во время его заграничных поездок. Пока он с семьёй отдыхал в Египте, со счета было выведено 3 биткоина. Другими словами - более 1 300 000 рублей (я просто умножила на средний курс биткоина (6 951 долларов за штуку), а потом - на курс доллара к рублю (62,92 рубля), и вы так сможете). Пока все ищут горящие путёвки в пятизвездочные отели в Шарм-эль-Шейхе, Навальные тратят на аналогичный отпуск больше миллиона, - пишет экс-сотрудник фонда. - Потом был май и была Италия, тоже популярное направление среди туристов. Только, готова спорить, вы никогда не знали, как это – вывести в день вылета (10 мая) 874 тысячи рублей, а потом понять, что их не хватило, и вывести еще 1 300 000.

Навальный потратил 47 миллионов рублей из пожертвований на путешествия

Навальный потратил 47 миллионов рублей из пожертвований на путешествия

После была январская поездка Навального в Таиланд.

- Примерно в середине отпуска (14 числа, на Старый Новый год) со счета слетели 9,9 биткоина, что по-нашему просто без малого 4 330 000 рублей, - подсчитал блогер.

Ну, кто теперь нам расскажет про простого парня Алексея с московской окраины?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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