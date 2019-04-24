Экс-сотрудник ФБК: Навальный потратил 47 миллионов рублей из пожертвований на путешествия

Мы тут писали, что многомиллионные переводы оппозиционеру Алексею Навальному падали на счет прямо перед выходом «независимых» расследований. На этот раз бывший член навальновской команды и автор паблика «Исповедь сотрудника ФБК» заметил странное совпадение. Когда Алексей Анатольевич уезжал в заграничные поездки с семьей, с кошелька для пожертвований снимали огромные суммы. Видимо, деньги проматывали на отдых.

- Почти 47 миллионов рублей с биткоин-кошельков Навального были потрачены во время его заграничных поездок. Пока он с семьёй отдыхал в Египте, со счета было выведено 3 биткоина. Другими словами - более 1 300 000 рублей (я просто умножила на средний курс биткоина (6 951 долларов за штуку), а потом - на курс доллара к рублю (62,92 рубля), и вы так сможете). Пока все ищут горящие путёвки в пятизвездочные отели в Шарм-эль-Шейхе, Навальные тратят на аналогичный отпуск больше миллиона, - пишет экс-сотрудник фонда. - Потом был май и была Италия, тоже популярное направление среди туристов. Только, готова спорить, вы никогда не знали, как это – вывести в день вылета (10 мая) 874 тысячи рублей, а потом понять, что их не хватило, и вывести еще 1 300 000.

Навальный потратил 47 миллионов рублей из пожертвований на путешествия

После была январская поездка Навального в Таиланд.

- Примерно в середине отпуска (14 числа, на Старый Новый год) со счета слетели 9,9 биткоина, что по-нашему просто без малого 4 330 000 рублей, - подсчитал блогер.

Ну, кто теперь нам расскажет про простого парня Алексея с московской окраины?

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