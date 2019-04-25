«Звездочка моя, ты справишься»: Бузова стала поклонницей дочери Алсу

Финал шоу «Голос.дети» отшумит уже в эту пятницу. И как всегда, в соцсетях накаляются страсти, блогеры гадают, кому достанется победа.

Напомним: в минувшую среду в интервью «КП» Филипп Киркоров признался, что будет болеть за десятилетнюю Микеллу Абрамову, которая попала в финал благодаря народному голосованию.

Как оказалось, у Микеллы за время конкурса появилась ещё одна звёздная поклонница.

В соцсетях накануне финала ТВ-шоу Микеллу Абрамову поддержала Ольга Бузова, выложив видео с недавнего выступления Микеллы в эфире «Голос. Дети».

- Я тут недавно наткнулась на шоу «Голос. Дети», посмотрела выступление Микеллы Абрамовой. Как же меня эта девочка впечатлила, - поделилась в своём Инстаграме Ольга Бузова. - Несмотря на юный возраст, Микелла уже обладает таким талантом! У неё такой бархатный голосок. Моя хорошая, ты выбрала сложный путь. Наша профессия очень коварна. Но ты сильная, ты справишься. Самое главное, что есть в тебе - душа, твой талант и твоё желание занять место под солнцем, место на эстраде. Я уверена, что у тебя все получится вне зависимости от голосования. Звёздочка моя маленькая, лети высоко! Удачи, я с тобой!

mikellaabramova Hallelujah

Напомним: 10-летняя Микелла Абрамова, судя по роликам из Инстаграма, на профессиональном уровне играет на укулеле и на рояле.

В 8-летнем возрасте дочь Алсу с успехом выступила в Московской консерватории с симфоническим оркестром. Как одна из лучших учениц Детской музыкальной школы им. Гнесиных юная артистка сыграла в сопровождении оркестра первую часть концерта Генделя Фа мажор.

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«Держу кулачки» за Микеллу»: Киркоров объяснил, почему будет болеть в финале «Голос. Дети» за дочь Алсу

Перед финалом шоу «Голос. Дети», который отгремит уже в эту пятницу, волнуются не только участники, но и их группа поддержки (подробности)