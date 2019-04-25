Владимиру Жириновскому - 73!

Сегодня, 25 апреля, Владимир Жириновский отмечает день рождения - политику с мировым именем исполняется 73 года. Свой праздник Владимир Вольфович, как обычно, встретит на рабочем месте. Его однопартийцы и соратники поздравляют ВВЖ через "Комсомолку":

- Наш дорогой друг и старший товарищ, Владимир Вольфович! Сегодня вам исполняется 73 года, почти 30 из которых вы у штурвала мощного корабля под названием ЛДПР. В каждой детали этого линкора, который даже в самые трудные времена идет только вперед, чувствуется ваша рука.

Стремление к свободе – это память о 43 годах жизни при коммунистах, когда все было запрещено.

Патриотизм, верность родине, трепетное отношение к государству и его границам – это последствие тяжелых личных переживаний после распада великого Советского Союза, в котором вы прожили большую часть своей жизни.

Любовь к русскому народу – это тоже результат личных переживаний. Сказывается детство и юность в национальном регионе – республике Казахстан, откуда вы были вынуждены уехать в Москву. Затем служба в армии тоже национальном регионе – в Грузии. Расцвет вашей жизни пришелся на перестройку, когда 9 миллионов русских стали беженцами. Это тяжелое время научило вас любить наш великий народ. И это взаимно!

Но корабль – это не только конструкция. Это еще и мощный корпус, двигатель, полные трюмы и команда. Все это за долгие годы было собрано именно вами.

Участие в исторических событиях стали неотъемлемой частью вашей истории. Истории ЛДПР. Это честная позиция по ГКЧП. Это роль в создании и принятии Конституции России. Это спасение России от диктатуры Ельцина в 1993, 1996 и 1999 годах. В начале 2000-х ЛДПР единственной не поддалась соблазну сотрудничать с Ходорковским и никогда в будущем не заигрывала с предателями России. ЛДПР никогда не лепетала и не заискивала перед США. ЛДПР всегда честно называла вещи своими именами вне зависимости от того, куда дует ветер.

Вот уже 30 лет вы говорите, что границы СССР – это границы России. А Россия – неделима. Внешняя политика должна быть жесткой. А демократия и выборы – честными.

У ЛДПР богатейшая история успешного участия в выборах. Вся Россия помнит уникальную президентскую кампанию 1991 года, когда молодой юрист из Москвы Владимир Жириновский почти без денег, благодаря одному только таланту и неординарному мышлению получает больше 6 миллионов голосов избирателей, встав в один ряд с партийными бонзами КПСС. Вся страна была на ушах! И с тех пор вы боролись за высший пост в стране вот уже 6 раз! Это абсолютный рекорд.

А чего стоит победа ЛДПР на первых парламентских выборах в 1993 году? Пока миллионы граждан ликовали, прозападные демократы кричали, скрежеча зубами: «Россия, ты одурела!». И это было высшим признанием для патриота.

Энциклопедические знания и великолепное образование – это еще одна ваша черта, которая легла в основу ЛДПР. Лучше всего об этом говорят ваши успешные прогнозы. Ведь предсказывать будущее пытаются многие, но сбываются слова только по-настоящему умных людей, которые знают, что говорят.

Вы единственный, кто пытался остановить договор о дружбе с Украиной, потому что понимали: спорные границы с искусственным государством – это повод для конфликта.

• Вы обещали возвращение Крыма с 1992 года!

• Вы первым описали будущие федеральные округа.

• Еще в 1993 году вы спрогнозировали будущую большую войну на Ближнем Востоке.

• Вы обещали уход олигархов из большой политики, когда они были в расцвете.

Все сбылось!

Ваше наследие – это полноценный столичный вуз Институт мировых цивилизаций, где учатся сотни ребят со всей страны.

К вам прислушиваются мировые лидеры, президенты и премьер-министры. Вы – член Госсовета России, а, значит, входите в узкий круг людей, управляющих нашим государством.

Мы видим, как вас любят граждане, как они взрываются аплодисментами и приветствиями, когда вы только появляетесь на публике.

Без вас не была бы возможна не только ЛДПР, но и вообще современная Россия.

Вы всегда были верны принципам справедливости, доброты, помощи нуждающимся, боролись против унижений и оскорблений бедных. И сегодня, как и 30 лет назад, Вы – это истинный глас народа, Вас любят, чтят и уважают миллионы.

И страна по достоинству оценила Ваш вклад, наградив 4 орденами: двумя «За заслуги перед Отечеством», Орденом Почета, Орденом Александра Невского. У вас есть и другие награды: Орден Республики Приднестровье, Орден Республики Ингушетия, огромное количество благодарственных писем, грамот и знаков отличия. Вас включили в академии и университеты, Вы почетный профессор нескольких вузов, доктор философских наук, заслуженный юрист России, профессор международного права и штатный профессор МГУ.

Вы прожили замечательную жизнь, а Ваше наследие будет долгие годы служить Родине и людям. Мы не сомневаемся, что Вы еще долго останетесь на острие общественной жизни, и миллионы простых граждан смогут видеть, слышать и ориентироваться на Вас.

Сегодня мы обнимаем Вас, дорогой Владимир Вольфович. Желаем вам новых побед, крепкого здоровья и верных единомышленников! С Днем рождения!

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает Владимиру Вольфовичу здоровья крепкого, энергии неиссякаемой и креатива бесконечного!