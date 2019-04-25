Федеральный центр не бросит Забайкалье в беде

Эта беда в восточных регионах нашей страны вообще превратилась одно время в рутинную, но оттого не менее серьезную. Еще в советское время так остро проблема не стояла — в том же Забайкальском крае была масса военных частей, и военнослужащие справлялись с пожарами довольно оперативно. В наличии была и спецтехника для борьбы с этой стихией. Однако после краха СССР многие части были выведены из региона, пожарной техники тоже было недостаточно. Бороться с пожарами приходилось не самым многочисленным частям МЧС.

Власти края долгое время смотрели на ситуацию сквозь пальцы. Дескать, стихийное бедствие — оно на то и стихийное, что ничего с ним поделать нельзя. Горело и будет гореть. И в Москву, и жителям края неизменно посылался сигнал — никаких причин для паники нет. Пожарные трудятся, не покладая рук, и этого достаточно. Неспособность или нежелание изменить ситуацию во многом стали причиной, по которой бывший губернатор Наталья Жданова потеряла поддержку жителей региона.

Весной текущего года пожары вспыхнули вновь. По состоянию на 24 апреля, в огне масштабных степных пожаров, прокатившихся по Забайкалью, погибли более 10 тысяч домашних животных: 9990 голов овец, 1277 голов КРС, 489 лошадей, 118 свиней, 1868 голов сельскохозяйственной птицы. Эти цифры далеко не окончательные, в регионе работает 14 комиссий, которые еще обследуют пострадавшие от пожаров хозяйства. Также известно, что в огне сгорело 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора. Предварительная стоимость ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу, как сообщают местные власти, составляет 591 миллион рублей. 600 миллионов рублей — гигантская сумма по меркам не самого богатого региона. И это еще не все подсчитано, а пожары продолжаются!

Страдают и люди. О погибших пока, слава Богу, власти не сообщали, но домов сгорела масса — де-факто сотни людей в одно мгновение остались без крова. На вчерашний день просили признать их потерпевшими почти 800 человек, сгорело уже 152 дома. Из-за пожаров 29 человек попали в больницы, из них 2 в тяжелом состоянии, 6 – в состоянии средней тяжести.

Губернатор края Александр Осипов буквально забил тревогу и запросил помощи у федерального центра. Сам губернатор ранее ввел в своем правительстве новую должность зама по чрезвычайным ситуациям. И в ежедневном режиме отслеживает ситуацию — в регионе введен режим ЧС и доклады о состоянии дел постоянно ложатся на стол к главе субъекта федерации. Сам он также регулярно лично посещает наиболее проблемные точки и беседует с жителями, пострадавшими от пожаров. Помимо этого Осипов обратился к Путину с просьбой о выделении заложенного в бюджет до 2022 года финансирования на приобретении техники для пожаротушения уже в текущем году.

Федеральные чиновники отреагировали тоже оперативно — еще накануне в Забайкалье прибыли вице-премьер по делам Дальнего Востока Юрий Трутнев и министр по ЧС Евгений Зиничев. Совершив облёт пострадавших от пожаров территорий региона, Юрий Трутнев, Евгений Зиничев и Александр Осипов встретились с жителями села Усть-Ималка Ононского района, где в результате пожаров уничтожено более 70% домов. Трутнев признал серьезной проблему с нехваткой пожарных частей. Основная стратегическая задача — как избежать бедствий в будущем. Для этого нужна техника и отряды оперативного реагирования, роль которых в прежние времена выполняли военные. Помощь будет адресной и должна дойти до каждого пострадавшего — таков вердикт федеральных властей. Евгений Зиничев, в свою очередь, принял решение об увеличении штата краевых пожарных МЧС на 500 человек.

Не остался в стороне от общей беды и председатель правительства Дмитрий Медведев, который, по просьбе главы Генсовета ЕР Андрея Турчака проучил зампреду правительства по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву подготовить предложения по решению вопроса о восстановлении крупного рогатого скота, погибшего в результате пожаров.

Конечно, особое внимание следует обратить на визит в регион 25 апреля Владимира Путина. Прошло несколько дней с начала пожаров – меньше недели назад Осипов обратился к главе государства с просьбой оказать поддержку в вопросе закупки техники для пожаротушения – и вот – личный визит президента в пострадавший край. Далеко не каждый регион может похвастаться таким отношением — быстро вставить в плотный президентский график визит всегда крайне сложно. Но в данном случае было сделано исключение, что показывает, с одной стороны, серьезность бедствия, а с другой - готовность помочь жителям края со стороны Москвы. И да — еще это кое-что в положительном плане говорит о лоббистских возможностях нового губернатора края.

От визита президента, конечно, сгоревшее не восстановится, а пожары сами по себе не потухнут. Требуется большая системная работа. Но как показывает практика, после того, как на проблему обратил взгляд глава государства, ответственные люди на местах начинают вполне эффективно работать. Доказано это, например, опытом прямых линий с Путиным. Стоит кому-то пожаловаться на не отремонтированную дорогу, и через полчаса на ней уже работает строительная техника. В ситуации Забайкалья президентский визит окажет такое же стимулирующее действие.

Глава государства в Чите поручил правительству региона к 10 мая разработать планы восстановления жилья погорельцам, а также представить детально проработанный план, чем именно может помочь федеральный центр, чтобы подобные события как предотвращать, так и локализовывать. Осипов, в свою очередь, обратился к главе государства с просьбой о создании дополнительных пожарных формирований – ведь на сегодняшний день из 880 населенных пунктов пожарными станциями обеспечены лишь 111.

Подобное отношение к проблемам Забайкальского края показывает, что регион находится в зоне приоритетного внимания федерального центра. Читинцы - ранее сетовавшие на то, что они никому не нужны и в Москве о них забыли – могут быть уверены, что Кремль и Белый дом думают о жителях региона и намерены предпринять серьезные усилия для того, чтобы помочь пострадавшим, и минимизировать урон от стихийных бедствий впредь. Не в последнюю очередь для этого в Читу и направили молодого, амбициозного и энергичного врио губернатора Осипова. Который, как это можно сегодня говорить – пользуется большим кредитом доверия в Москве и способен донести проблемы вверенного ему субъекта федерации на самый высокий уровень.

Конечно, совсем победить пожары не удастся — если уж Собор Парижской Богоматери не уберегли, то что сказать о глухих степях и обширных лесах матушки России. Но минимизировать ущерб необходимо, и пока новые власти Забайкалья демонстрируют и готовность и решимость и умение справляться с этим стихийным бедствием.