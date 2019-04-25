Поклонники перепутали плечо с грудью у располневшей Оксаны Федоровой
Оксана Федорова не боится экспериментировать с внешностью. То телеведущая сделает укладку в стиле афро, то покажет новую стрижку. Поклонники живо реагируют на все метаморфозы с любимицей. Однако на этот раз публика пришла в замешательство от нового фото звезды.
Оксана Федорова опубликовала снимок, на котором позирует в роскошном прозрачном платье с оголенной спиной. "Дорогой, тебе нравится моя стрижка? Нормально, не волнуйся, скоро отрастет", - подписала фото 41-летняя телеведущая.
Многих подписчиков фотография немало озадачила. Дело в том, что на снимке очень трудно понять, где плечо, а где грудь знаменитости. Если не приглядываться, можно подумать, что бюст, а точнее левая его часть, "уехал" к шее Федоровой.
Кроме этого, подписчики отметили, что, судя по спине, Оксана поправилась. Фолловеры даже посоветовали первой красавице удалить неудачный снимок.
"Ой точно, это плечо!", "Оксаночка, удалите это неудачное фото!", "Что на груди? А где плечо? Ничего не пойму…", "Спина широкая и бугор где шея", "Голова не на месте, коленка вместо груди, короче, вообще не поймешь, где что", "Грудь на шее?", "Простите. Или с платьем что-то на так или с грудью", "Тоже не поняла, что это спереди. То ли колено, то ли грудь... Зашла посмотреть комментарии, увидела, что это, оказывается, плечо. Неудачный ракурс на фото. А лицо очень красивое", - констатировали интернет-пользователи.
А недавно Оксана Федорова похвасталась новой укладкой в стиле афро. Победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" призналась, что в новом образе она себе нравится, но на всякий случай поинтересовалась мнением поклонников. Мнения подписчиков разделились. Многим кудри пришлись по душе. Но нашлись и те, кто посчитал, что эта укладка не идет Федоровой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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