Поклонники перепутали плечо с грудью у располневшей Оксаны Федоровой

Оксана Федорова не боится экспериментировать с внешностью. То телеведущая сделает укладку в стиле афро, то покажет новую стрижку. Поклонники живо реагируют на все метаморфозы с любимицей. Однако на этот раз публика пришла в замешательство от нового фото звезды.

Оксана Федорова опубликовала снимок, на котором позирует в роскошном прозрачном платье с оголенной спиной. "Дорогой, тебе нравится моя стрижка? Нормально, не волнуйся, скоро отрастет", - подписала фото 41-летняя телеведущая.

fedorovaoksana Оксана Федорова разочаровала публику странным фото

Многих подписчиков фотография немало озадачила. Дело в том, что на снимке очень трудно понять, где плечо, а где грудь знаменитости. Если не приглядываться, можно подумать, что бюст, а точнее левая его часть, "уехал" к шее Федоровой.

Кроме этого, подписчики отметили, что, судя по спине, Оксана поправилась. Фолловеры даже посоветовали первой красавице удалить неудачный снимок.

fedorovaoksana Оксана Федорова любит экспериментировать с внешностью

"Ой точно, это плечо!", "Оксаночка, удалите это неудачное фото!", "Что на груди? А где плечо? Ничего не пойму…", "Спина широкая и бугор где шея", "Голова не на месте, коленка вместо груди, короче, вообще не поймешь, где что", "Грудь на шее?", "Простите. Или с платьем что-то на так или с грудью", "Тоже не поняла, что это спереди. То ли колено, то ли грудь... Зашла посмотреть комментарии, увидела, что это, оказывается, плечо. Неудачный ракурс на фото. А лицо очень красивое", - констатировали интернет-пользователи.

А недавно Оксана Федорова похвасталась новой укладкой в стиле афро. Победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" призналась, что в новом образе она себе нравится, но на всякий случай поинтересовалась мнением поклонников. Мнения подписчиков разделились. Многим кудри пришлись по душе. Но нашлись и те, кто посчитал, что эта укладка не идет Федоровой.