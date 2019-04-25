Попробуйте привезти наш сыр в Германию: такой штраф влепят!

В соцсетях с утра настоящий вой и плач Ярославны: «караул - нам запретят ввозить в страну сыр и хамон в чемоданах!» «Проклятые санкции, проклятые русские сыровары, да здравствует свободный рынок» и пр...

Объясняю на пальцах для малограмотных. Некоторые критики инициативы уже пишут, что эту тему двигают российские производители, чтобы обеспечить протекционизм и защиту рынка, но это не так: объем, привозимый в чемоданах, совсем небольшой, поэтому никаких рисков для отечественного бизнеса здесь нет. Дело совершенно в другом — в ветеринарной безопасности, за которой строго следят во всех тех странах, которые те же рыдальщики называют «нормальными». Попробуйте для эксперимента взять наш истринский сыр и провезти, например, в «свободную» Германию. Я вам скажу, что дальше будет: немецкий таможенник прямо в аэропорту Франкфурта этот сыр изымет. Можете повторить ему фразу, которую вы сотни раз писали в своих бложиках («лучше б детям и старушкам отдал»), но это будет бесполезно — никаким голодающим немецким детям и мигрантам не достанется ни крошки, сыр будет цинично выкинут в спецконтейнер, содержимое сожгут, потом этот контейнер обработают, а гражданину-экспериментатору такой штраф впендюрят, что пиджак завернется.

Не пробуйте повторить то же самое в Японии: там за это вообще уголовный срок можно получить с космическим по размерам штрафом.

Все это не потому, что кто-то кого-то в этом мире любит или нет: ветеринарные врачи во многих странах справедливо полагают, что молочные и мясные продукты могут быть переносчиком инфекций и запрещают ввоз в свои страны продукцию животного происхождения, не имеющую разрешений и не прошедшую строгого контроля ветслужб при отправке — я это очень хорошо знаю: как раз сейчас занимаюсь документами, пытаясь прорваться на европейский рынок.

Два года назад в России был случай - мигранты из Средней Азии привезли в тех же чемоданах из своей страны зараженное ящуром мясо, а потом взяли его на работу - на ферму во Владимирской области. В результате была вспышка эпидемии и забили под тысячу голов скота. А всем ведь казалось, что эта смертельно опасная болезнь давно ушла в прошлое -последняя эпидемия была чуть ли не перед Великой Отечественной войной, потому и вакцин от этого уже не было (их просто прекратили выпускать).

Что нам дальше привезут — эпидемию сибирской язвы? Коровье бешенство? Туберкулез? Сомневаюсь, что хоть кто-то из нынешних плакальщиков готов дать гарантию, что этого не случится, а если и даст, то по одной простой причине — он же не будет нести никакой ответственности за эти «гарантии» и не потеряет заразившуюся скотину и бизнес. И поэтому мы прекрасно понимаем, почему так возбудился Мясной союз, выдвинувший эту инициативу — такие риски никому не нужны!

Так что, дорогие друзья, успокойтесь и не ищите протекционизма и политики там, где ее нет.

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