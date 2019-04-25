Стрельба у метро "Новые Черемушки" в Москве: СК проводит проверку

В шестом часу вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе недалеко от метро "Новые Черемушки". На месте происшествия были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Однако личности погибших и обстоятельства пока не установлены.

- На место происшествия выехала оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По предварительной версии, стрельнувший после совершения убийства сам свел счеты с жизнью. По непроверенным данным, у жертвы стрелка обнаружено удостоверение журналиста. Но официально это пока не подтверждают. "Комсомолка" следит за ходом расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705408" frameborder="0"></iframe> У метро Новые Черёмушки в сквере обнаружили тела 2 мужчин.

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