2019-04-25T18:20:57+03:00
Происшествия

Стрельба у метро "Новые Черемушки" в Москве: СК проводит проверку

Погибли два человека, их личности устанавливаются
Анастасия ВАРДАНЯН
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По данному факту проводится доследственная проверкаПо данному факту проводится доследственная проверкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В шестом часу вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе недалеко от метро "Новые Черемушки". На месте происшествия были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Однако личности погибших и обстоятельства пока не установлены.

- На место происшествия выехала оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По предварительной версии, стрельнувший после совершения убийства сам свел счеты с жизнью. По непроверенным данным, у жертвы стрелка обнаружено удостоверение журналиста. Но официально это пока не подтверждают. "Комсомолка" следит за ходом расследования.

У метро Новые Черёмушки в сквере обнаружили тела 2 мужчин.

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В четверг, 25 апреля, на юго-западе Москве возле метро Новые Черёмушки прохожий начать стрельбу прямо на улице.

Инцидент произошел в сквере радом со станцией метро. Как сообщают источники в правоохранительных органах, мужчина застрелил одного человека, после чего покончил с собой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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