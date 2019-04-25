На Московском кинофестивале раздали призы

Главный приз, «Золотой Святой Георгий», жюри под председательством южнокорейского мэтра Ким Кидука присудило казахстанской социальной драме «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова. Он снят на русском языке и подвергся цензуре на родине, поскольку поднимает вопросы морали, с которой, видимо, дела обстоят не особо в этой дружественной нам стране. Во всяком случае, два главных героя, сотрудники корпорации, с понятием морали столкнулись едва ли не впервые в жизни, благодаря неожиданно исчезнувшей проститутке.

Это единственный фильм на русском языке, хоть и не представлявший Россию, который решило отметить строгое жюри. В конкурсе было представлено три российских картины, но не одной из них призы не достались, чего никогда не случалось в обозримом прошлом.

«Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова

Тренинг личностного роста - Официальный трейлер 1080p.

Эстетский и поэтически-путаный китайский фильм «Жизнь морских обитателей» Чжан Чи вознаградили спецпризом. По сюжету главный герой-фотограф прибывает на туманный остров в поисках пропавшей жены и в течение всей довольно продолжительной картины пребывает там в поисках утраченного времени.

Чжан ЧиФото: Михаил ФРОЛОВ

Переживают потерю близкого человека и герои фильма известного итальянского актера Валерио Мастандреа под названием «Она смеется» - такова парадоксальная реакция на смерть мужа главной героини. Ни она, ни ее юный сын не в состоянии понять, что произошло, почему суетятся и к чему-то готовятся окружающие их люди - все это для них немного театр абсурда. Полный неожиданных режиссерских решений этот странный атмосферный фильм удостоился приза за режиссуру.

Кадр из фильма «Пустота»

«Святой Георгий» за лучшую мужскую роль отошел финну Томми Корпеле за стильный черно-белый фильм Алекси Салменперя «Пустота», в котором он сыграл писателя, столкнувшегося с жестоким творческим кризисом в то время, как у его жены-актрисы, наоборот, наблюдается звездный взлет, что, конечно, не способствует их счастливой семейной жизни.

Расула Садрамели в роли студентки в фильме «Моя жизнь на втором курсе»

Награда за лучшую женскую роль нашла свою героиню в виде иранки Сохи Ниасти, исполнившей в фильме «Моя жизнь на втором курсе» Расула Садрамели роль студентки, закрутившей роман с женихом подруги, неожиданно впавшей в кому. Надо ли говорить, что девушка немедленно подверглась жесткому осуждению иранской общественности? Хорошо еще, что камнями не забили…

Иранский режиссер Расул Садрамели, получивший награду за актрису Соху НиасатиФото: Михаил ФРОЛОВ

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» получил приз зрительских симпатий, как и короткометражка актера и режиссера Евгения Сангаджиева «Ульяна».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие фильмы Московского кинофестиваля

25 апреля завершается главный киносмотр страны. Кинообозреватель КП и член отборочной комиссии ММКФ подводит свои итоги (подробности)