Из-за аферистов коллектив Лободы остался без зарплаты

Самая популярная ныне певица оказалась из-за мошенников в непростой ситуации.

Поначалу организатор гастролей Теймураз Топчиашвили не вызвал никаких подозрений у коллектива звезды.

Но позже проявил себя по полной программе, сбежав с гонораром Лободы и зарплатой ее коллектива.

Об этом рассказала в Инстаграме продюсер певицы Нателла Крапивина, опубликовав фото мошенника.

А позже к фанатам обратилась и сама Лобода.

— Дорогие друзья, у меня для вас сегодня не очень хорошие новости, — поделилась со своими поклонниками в Инстаграме Светлана Лобода. — Как вы знаете, последние дни мы находились в туре по Прибалтике, у нас состоялось 2 концерта в Риге и Таллине, оба города встречали нас абсолютными аншлагами, и мы были счастливы петь для вас.

Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому что организатор на момент нашего приезда в Латвию просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках, обозначенных в туре, потому что для меня самым важным является петь для моего зрителя.

Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно.

Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия.

Светлана рассказала поклонникам, как ее обманули организаторы гастролей

В связи с этим мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня — Вильнюс, 27 апреля — Клайпеда.

Концерт в Калининграде мы всеми силами пытаемся сохранить.

Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понёс уголовное наказание.

Спасибо за понимание.

И я надеюсь, что в скором времени мы обязательно увидимся!

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