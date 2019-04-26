Проверьте свой полис ОСАГО. Он может оказаться подделкой!
По некоторым данным, число фальшивых полисов перевалило за четыре миллиона. Примерно каждый десятый владелец авто на самом деле не застрахован. То есть бумажка на руках у них есть, а страховки нет. Как не стать жертвой мошенников? И что делать, если вас уже обманули?
НАСТОЙЧИВЫЕ СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
- Евгений, здравствуйте. Вы оформляли в нашей компании полисы ОСАГО и КАСКО. Звоню предупредить, что срок действия подходит к концу. Мы можем продлить их на выгодных условиях. Есть бесплатная доставка, - девушка из колл-центра была с таким бархатным голосом, что я почти согласился. Но все равно попросил перезвонить.
- Звоню вам по поводу продления страховки. У нас сейчас действуют скидки до 40% при переходе в другую компанию... - раздался другой звонок через полчаса.
- Я представляю страхового брокера... - и еще один.
Звонки шли непрерывным потоком. За один день мне позвонили больше 10 (!) раз. Причем с разных номеров. Я, конечно, знал, что страховые агенты настойчивы, но не настолько же! Неужели продажа полисов стала золотым дном? Как выяснилось, в некоторых случаях так и есть.
«У многих из нас поддельные ОСАГО. Все, кто звонит по телефону и предлагает продлить полис, - мошенники. Бланки - липовые. Сам я в прошлом году ездил с поддельной страховкой. Узнал об этом только сейчас. Вероятно, вы тоже ездите с липой», - написал один из друзей по социальной сети. И в течение нескольких часов нашел еще девять таких же пострадавших.
Еще чуть-чуть, и я тоже мог бы лишиться приличной суммы...
ПОДОЗРЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ
Мошенники пользуются ленивостью автовладельцев. Удобно же, когда все делают за вас да еще и бесплатно привозят на работу или в офис все документы. Деньги нужно передать наличными курьеру.
- А можно, я к вам сам подъеду? - уже интереса ради мучаю очередную девушку (звонят почему-то только они).
- У нас один офис, и он находится в Волоколамске (100 км от Москвы. - Ред.). Вам неудобно будет, - участливо сказала она.
Ну ладно. Решил проверить сайт того брокера, от которого она представлялась. Ни одного слова про Волоколамск, а номер телефона в контактах не совпадает с тем, с которого мне звонили. Плохой знак.
Следующего менеджера из якобы страховой компании попросил прислать расчет на электронную почту. Подозрения подтвердились. Во-первых, она прислала письмо с бесплатного, а не корпоративного адреса. Во-вторых, чтобы сделать расчет, она зачем-то попросила номер действующего полиса ОСАГО. Хотя в их базе данных он точно должен быть. В-третьих, сообщение от девушки было с большим количеством ошибок.
Защищенные бланки оказалось не такой уж большой проблемой для мошенниковФото: Андрей ГРЕЧАННИК
- Такие обзвоны чаще всего проводятся среди владельцев новых машин, поэтому можно предположить, что информация как-то сливается в процессе покупки машины, - пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Но как они обходят сложную систему оформления? Во-первых, полис уже несколько лет можно оформить онлайн. Во-вторых, есть защищенные бланки. Оказалось, что это не проблема.
В ЧЕМ СУТЬ РАЗВОДА
Курьер привозит либо фальшивый полис, либо реальный бланк, но с неправильным номером. Чаще всего «автогражданка» с таким номером уже оформлена на какую-то реальную машину и конкретного владельца. То есть в базе полис числится как настоящий, но в случае аварии лично вы никакого возмещения не получите. Либо выпадает, что статус у полиса «У страховщика».
- При запросе информации на сайте РСА необходимо смотреть не только на сам факт того, что номер полиса был найден и указан страховщик, но и на сроки действия полиса. Они должны совпадать с теми сроками, которые указаны в полисе, который привезли клиенту, - поясняет Михаил Черных, замначальника управления андеррайтинга и перестрахования ООО «Абсолют Страхование».
Менеджеры колл-центра напирают на то, что всю информацию автовладелец может проверить. Мол, никаких предоплат. Проверите - и получите бумаги. Но курьеры при встрече хитрят. Например, ссылаются на то, что сервис глючит, или что информация еще не обновилась. В этом случае деньги ни в коем случае нельзя отдавать. Вернуть их уже не получится.
- Нужно проверять QR-код полиса ОСАГО. По нему вы увидите больше информации: марку, модель и идентификационный номер транспортного средства, его государственный регистрационный знак. Кроме того, можно позвонить в страховую компанию и попросить проверить подлинность данных, указанных в полисе, - рекомендуют в РСА.
Ну а в целом связываться с неизвестными, которые вам звонят и предлагают страховку, не очень разумно, считают эксперты.
- Мы рекомендуем быть более осмотрительными и приобретать страховку в офисах страховых компаний или на официальных сайтах страховщиков, а не с рук и у брокеров. Потому что при наступлении страхового случая существует огромный риск в лучшем случае остаться без страхового возмещения, а в худшем - стать должником того, кому был причинен ущерб, - говорит Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».
СОВЕТЫ «КП»
Как не прогореть на покупке «автогражданки»
- Оформляйте полис ОСАГО онлайн. Этот сервис сейчас предоставляют многие страховые компании. Но вы должны все оформить сами. Если курьер привез вам распечатанный электронный полис ОСАГО - это точно мошенник.
- Если пользоваться онлайн-сервисами вам не удобно, приходите в офис страховой компании. Желательно крупной.
- В небольших городах офисов страховщиков может и не быть, тогда обращайтесь к агентам. Но обязательно уточните, какой номер агентского договора у представителей, которые собираются оформить вам полис ОСАГО. Эту информацию можно найти на сайте страховой компании в реестре агентов/партнеров.
ЧЕМ ГРОЗИТ ФАЛЬШИВЫЙ ПОЛИС
1. Потеря скидки
У страховщиков действует система КБМ (коэффициент бонус-малус). Она дает скидки автовладельцам за безаварийную езду. Чем дольше вы не попадаете в аварии, тем ниже для вас стоимость ОСАГО. К примеру, за один год управления машиной без ДТП - минус 5% от базовой стоимости полиса. За 10 лет можно накопить 50% скидки. Но при покупке левого полиса в общей базе данных вы перестаете числиться. Спустя год вы потеряете всю накопленную экономию. Поэтому фальшивый бланк лучше обнаружить как можно раньше.
2. Штраф - 800 рублей
Это меньшее из зол. Если вдруг инспектор обнаружит, что у вас поддельный полис ОСАГО, придется заплатить штраф - как за езду без страховки. Но некоторые депутаты Госдумы уже выступают с инициативой сумму штрафа резко поднять - до 5000 рублей. Обосновывали это тем, что многие водители предпочитают вообще не страховать машину. При проверке им выгоднее отдать штраф. Скорее всего, в ближайшие годы сумма все-таки повысится.
3. Авария за ваш счет
Самая большая опасность - это ДТП по вашей вине. В этом случае на поддержку страховой рассчитывать не стоит. Суд обяжет вас выплатить весь ущерб имуществу и здоровью пострадавших. А это может составить сотни тысяч рублей.
ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИКОВ
- Слишком привлекательная цена и слишком хорошие скидки.
- Звонят якобы из вашей страховой, но просят назвать номер полиса.
- За страховкой невозможно приехать лично - только курьерская доставка.
- Звонят не из вашей страховой компании, но знают всю информацию о вас.
- Номер телефона действующей компании и тот, с которого вам звонят, не совпадают.
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ИСТОЧНИК KP.RU