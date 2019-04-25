2019-04-25T23:54:08+03:00
Звезды

Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой

В Москве прошла церемония закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля
Ольга ЛИБГАРДТ
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Девушки выглядели превосходноДевушки выглядели превосходноФото: Михаил ФРОЛОВ
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На красной дорожке по случаю закрытия ММКФ собрались звезды отечественного и зарубежного кино. Блеснули на премии актриса Ирина Апексимова и ее дочь Дарья Авратинская.

Девушки выглядели превосходно. Ирина выбрала для выхода в свет черный лаконичный пиджак и удлиненную пачку.

А Дарья предстала в бархатном платье-футляре. При этом 25-летняя дочь Валерия Николаева выглядела как настоящая кинозвезда. Актриса улыбалась публике и охотно позировала фотографам.

Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Апексимова пришла на премию с красавицей дочкойФото: Михаил ФРОЛОВ

В 2015 году Даша окончила Школу-студию МХАТ, курс Дмитрия Брусникина. Молодая актриса отказалась сделала выбор в пользу знаменитой фамилии одного из родителей. Начинающая артистка работает под псевдонимом Авратинская. Это девичья фамилия прабабушки по материнской линии. Тем не менее по паспорту Дарья носит фамилию отца - Николаева.

Дарья родилась в Нью-Йорке. В юности ее потянуло освоить актерское мастерство на Западе. Она окончила театральные курсы в США, но не стала получать там высшее образование. Сейчас у дочки Апексимовой много работы и в Театре на Таганке, где директором служит ее мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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