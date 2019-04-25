Красная дорожка закрытия ММКФ: бывшая Башарова показала «беременный» животик, а Безрукова пришла с лисой

Посмотрим же, кто был всех милее на этом празднике киножизни.

44-летняя Екатерина Архарова появилась на дорожке в платье «бэби-долл» - оно интересным образом подчеркнуло ее животик, за который светские сплетники тот час же назвали актрису беременной. Рядом с ней был супруг Артем Илясов, который с месяц назад куда-то испарился, а после него счастливо нашёлся. Мы так ничего и не поняли, но на всякий случай за бывшую супругу Марата Башарова переживали после ее постов в соцсетях, где она разыскивала мужа. И вот он уже держит любимую за животик так, как будто вкладывает в это «тот самый» смысл. Говорят, что положение Екатерины и правда счастливое, и, судя по всему, актриса действительно вскоре в первый раз станет мамой.

Екатерина Архарова появилась на дорожке в платье «бэби-долл»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Асмус появилась в образе Ренаты Литвиновой. Пока «богиня» носит остромодные вещи от Гоши Рубчинского и марки Vetements типа безразмерных пуховиков и спортивной одежды, кто-то же должен продолжать нести в массы классический «ренатин» стиль! Черное платье в пол с голыми плечами подчеркнуло фигуру, красивые ключицы - тоненькая цепочка на шее, плюс аккуратный пучок на голове - вот и весь секрет красоты.

Кристина Асмус появилась в образе Ренаты ЛитвиновойФото: Михаил ФРОЛОВ

Если на открытии главной семейной парой были дочь и мать Любовь Толкалина и Мария Кончаловская, то на закрытии блеснули Ирина Апексимова и Дарья Авратинская. Обе в чёрном, правда Ирина в пышной пачке, а Дарья - в платье-футляре. Идеальные образы для красной дорожки любого кинособытия.

Ирина Апексимова и Дарья АвратинскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Безрукова пришла на дорожку не одна. Компанию ей составил лисёнок, который веселился на ее груди. Действительно, необычный декор для вечернего платья, но выглядело оригинально и свежо. Конечно, такое мало кто может себе позволить, но Ирине и правда пошло.

Ирина БезруковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Снаткина появилась на дорожке в платье-пиджаке с умопомрачительным декольте, которое охранял ее супруг, Виктор Васильев. Надо сказать, что этот «лук» оказался удачным выбором звезды сериала «Исчезнувшая» - многие наши звёзды грешат большим количеством разноцветной ткани, что теряет и убивает образ на красной дорожке. Этот же костюмы выглядит уместно.

Анна Снаткина появилась на дорожке в платье-пиджакеФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Шпица как раз выбрала не самое удачное платье для закрытия ММКФ. Слишком пестрое, слишком простое, скорее похоже на пляжное, чем вечернее. Сочетание цветов - будто на эмблеме Московского кинофестиваля. Но надо отметить, что оно прекрасно подчеркивает роскошную фигуру актрисы.

Екатерина Шпица выбрала не самое удачное платье для закрытия ММКФФото: Михаил ФРОЛОВ

Красавица Марина Александрова выбрала для дорожки белый костюм - брюки с кофточкой, на которые был накинут плащик. Говорят, красоту ничем не испортишь. И тут не удалось. Но все же слишком спорная ткань для такого выхода. Постоишь в пробке в ней минут 20 - и все, срочно нужен утюг. Из-за этого костюм выглядел «хэнд-мейд»: так-то хорошо, но не для мероприятия, где образ крайне важен.

Марина Александрова выбрала для дорожки белый костюмФото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Навка появилась на церемонии закрытия в последний момент. Уже народ готовился расходиться, как вдруг олимпийская чемпионка материализовалась на дорожке магическим образом. Фигуристка даже «лук» выбрала волшебный - будто добрая колдунья из диснеевского фильма про Золушку. Вот только, к сожалению, без волшебной палочки, которой ох сколько наших артистов можно было бы в один миг преподать! Светло-розовая накидка и терракотовая шелковая юбка стали настоящей сенсацией красной дорожки.

Татьяна Навка появилась на церемонии закрытия в последний моментФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Мария Кожевникова выбрала фиалкового цвета платье с открытыми плечами. У актрисы и депутата - трое детей, плюс Мария признавалась, как тяжело ей давалось сбросить лишний вес после родов. И, надо сказать, сейчас она выглядит просто прекрасно - идеальный пример человека, который любит свое тело.

Мария Кожевникова выбрала фиалкового цвета платье с открытыми плечамиФото: Михаил ФРОЛОВ

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