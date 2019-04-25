Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы

Актриса Анна Снаткина прошлась по красной дорожке на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля. Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.

Анна Снаткина для выхода в свет выбрала платье-пиджак. Глубокий вырез так и притягивал к себе взоры светских хроникеров. А черный цвет ансамбля идеально гармонировал с костюмом, который надел Виктор Васильев.

К слову, Анна одна из немногих актрис, чьи наряды заслуживают похвалу. На актрисе редко можно увидеть что-то кричащее и вызывающие. А если это и декольте до пупка, то все равно складывается ощущение, что ничего вульгарного в этом нет. Впрочем, звезде сериалов "Обреченная стать звездой" и "На солнечной стороне улицы" с ее идеальной фигурой подойдет практически любой образ.

Актриса появилась на закрытии ММКФ с супругомФото: Михаил ФРОЛОВ

Снаткина успевает все: параллельно сниматься в нескольких фильмах, заниматься спортом, которому отдала 13 лет жизни, принимать участие в популярных проектах и растить дочку. Ее секрет прост. Анна не раз признавалась, что умеет правильно расставлять приоритеты. Ну а любимый супруг помогает ей не только дома, но и на работе.

"Я очень люблю работать с мужем. Взаимопонимание, творчество, надежность и много разных качеств... Ты моя опора и в жизни, и на сцене. Особенно, когда масштабное мероприятие федерального значения, требующее полной концентрации на протяжении пяти часов. Спасибо тебе за поддержку, любовь и тепло, которое ты мне даришь", - признавалась знаменитость.