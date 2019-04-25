2019-04-25T23:28:54+03:00
Звезды

58-летний отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

У мужчины, как оказалось, был целый букет заболеваний
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
По словам Шаляпина, незадолго до смерти отца он с трудом, но нашёл в себе силы простить егоПо словам Шаляпина, незадолго до смерти отца он с трудом, но нашёл в себе силы простить егоФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Андрей Иванович Захаренков ушёл из жизни ещё в конце марта, но его знаменитый сын певец Прохор Шаляпин почему-то скрывал эту информацию от прессы.

Правда репортеры заподозрили неладное, когда Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской снова был замечен в своём родном Волгограде, куда они летали совсем недавно, навещали отца певца в психиатрической больнице.

Как выяснилось позже, пара на сей раз летала на похороны отца Шаляпина. На семейном совете было решено сделать церемонию закрытой от прессы.

В «КП» случайно попало свидетельство о смерти отца Шаляпина. Судя по документу, у мужчины был целый букет заболеваний: хроническая печеночная недостаточность, злокачественное новообразование жёлчного пузыря и параноидная шизофрения.

У мужчины, как оказалось, был целый букет заболеваний. Фото Игоря Полякова

У мужчины, как оказалось, был целый букет заболеваний. Фото Игоря Полякова

Напомним: у Шаляпина были сложные отношения с отцом. Артисту было трудно простить родителя, который жестоко избивал его в детстве и поднимал руку на свою жену и даже пожилую мать. Сначала отец Прохора чудил на почве алкоголя, потом сошёл с ума: при сыне резал кошек и собак, покушался на жизнь соседей.

Последние годы мужчина провёл в психбольнице. По словам Шаляпина, незадолго до смерти отца он с трудом, но нашёл в себе силы простить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я не знаю, счастлива ли она»: Отец невесты Джонни Деппа из Петербурга пока не решил, радоваться ему или плакать
Танцовщица, обаявшая звезду «Пиратов Карибского моря», в школе никогда не любила парней, жаловалась на ссоры с мамой из-за танцев и «хотела денег» [эксклюзив kp.ru, видео]
Красная дорожка закрытия ММКФ: бывшая Башарова показала «беременный» животик, а Безрукова пришла с лисой
В отличие от церемонии открытия, закрывающая Международный кинофестиваль красная дорожка прошла при прекрасной погоде. Наши артисты наконец смогли проветрить декольте, не опасаясь ветров и дождей
Новости 24
В газете Moscow Times не подтвердили, что убитый в Москве мужчина был их сотрудником
Дмитрий Быков записал в больничной палате программу для «Эха Москвы»
Более 30 человек пропали без вести после кораблекрушения у берегов Венесуэлы
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев: Союзный договор России и Беларуси нуждается в инвентаризации
Андрей Макаревич рассказал о причинах ненависти политиков к Зеленскому
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
На МКС отключилась установка по очистке воздуха
Кто войдет в состав правительства Владимира Зеленского: пять министров могут покинуть кабмин
В Горбачев-фонде не подтвердили сообщения о госпитализации бывшего президента СССР
Макрон предложил изменить формат Шенгенской зоны