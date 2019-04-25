58-летний отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Андрей Иванович Захаренков ушёл из жизни ещё в конце марта, но его знаменитый сын певец Прохор Шаляпин почему-то скрывал эту информацию от прессы.

Правда репортеры заподозрили неладное, когда Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской снова был замечен в своём родном Волгограде, куда они летали совсем недавно, навещали отца певца в психиатрической больнице.

Как выяснилось позже, пара на сей раз летала на похороны отца Шаляпина. На семейном совете было решено сделать церемонию закрытой от прессы.

В «КП» случайно попало свидетельство о смерти отца Шаляпина. Судя по документу, у мужчины был целый букет заболеваний: хроническая печеночная недостаточность, злокачественное новообразование жёлчного пузыря и параноидная шизофрения.

У мужчины, как оказалось, был целый букет заболеваний. Фото Игоря Полякова

Напомним: у Шаляпина были сложные отношения с отцом. Артисту было трудно простить родителя, который жестоко избивал его в детстве и поднимал руку на свою жену и даже пожилую мать. Сначала отец Прохора чудил на почве алкоголя, потом сошёл с ума: при сыне резал кошек и собак, покушался на жизнь соседей.

Последние годы мужчина провёл в психбольнице. По словам Шаляпина, незадолго до смерти отца он с трудом, но нашёл в себе силы простить его.