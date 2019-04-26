Льготная ипотека: а нам дадут?

Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми - одно из предложений президента, которые Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному собранию.

Раньше условия льготной ипотеки были немного другие.

После рождения второго ребенка рассчитывать на годовые 6% семьи могли в течение трех лет, третьего - пяти лет. А если, после того как семья взяла льготную ипотеку, родился еще один ребенок - срок увеличивался до восьми лет.

Теперь ситуация изменилась. Достаточно родить второго ребенка, чтобы воспользоваться условиями по полной программе. Ставка в 6% будет действовать в течение всего срока кредита.

И условия займа с господдержкой стали доступны для большего числа россиян.

Число желающих ею воспользоваться должно значительно вырасти.

Данные Дом. РФ.

На кого лучше оформлять

Заемщиком кредита может быть любой из родителей - и мама, и папа. Но только в том случае, когда у них все дети общие. Это важный момент.

Вопросы возникают, если дети рождаются в разных браках. Типичная ситуация: в семье родился второй или третий (и так далее) ребенок (причем обязательно в указанные в программе сроки - см. «Кому положен жилищный заем 6%»), а первый ребенок или другие дети от другого папы - мама второй раз вышла замуж. В таком случае взять льготную ипотеку может только мама.

Но! Новый муж может выступить созаемщиком.

Кстати, созаемщиков может быть сразу несколько - до четырех человек. Если бабушки или дедушки, любые близкие люди, необязательно родственники, готовы взять финансовые обязательства по льготному кредиту, то такая схема тоже работает.

Главное, реально оценить свои возможности вовремя расплачиваться по кредиту.

Кому положен жилищный заем 6%

Еще 450 тысяч для многодетных

Владимир Путин предложил и другие меры поддержки для семей с детьми.

При рождении третьего ребенка из федерального бюджета можно будет дополнительно погасить 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту. Эта мера начнет действовать задним числом, с 1 января 2019 года. Выплату можно будет использовать вместе с материнским капиталом.

Кроме того, теперь для многодетных введена льгота по налогу на недвижимость: семья освобождается от уплаты налога дополнительно по 5 кв. метров за каждого ребенка в квартире и по 7 кв. метров в индивидуальном жилом доме.

Плюс по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

Это помощь на федеральном уровне. По решению регионов, семьи, воспитывающие трех и более детей, могут рассчитывать на получение жилищной субсидии. Она составит 30% от стоимости приобретаемого жилья. Каждый регион при этом может самостоятельно устанавливать границу субсидии - в Москве, например, она доходит до 100%.

Власти регионов стараются улучшить рождаемость, выделяя деньги семьям, решившимся на третьего и последующего ребенка.

И чтобы каждому ребенку по отдельной комнате!Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Москве в 2019 году планируют единоразово выплачивать 180 тысяч рублей при рождении третьего малыша. Главное условие - родителям должно быть не более 30 лет.

В Московской области многодетные смогут разово получить 30 тысяч.

Без ограничения возраста будут выплачивать около 37 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Краснодар, Псков, Самара, Новосибирск - регионы, где власти обещают по 100 тысяч рублей. При оформлении льгот и для начисления региональных пособий семья должна быть юридически признана многодетной и проживать в регионе не менее 5 лет.

По данным экспертов, потенциальный спрос на программу льготной ипотеки в 6% может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.

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