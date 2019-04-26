2019-04-27T02:57:13+03:00
Общество

Как поддерживает малышей государство

Работающим мамам поход в роддом может принести более 1 млн рублей в семейный бюджет: сюда включаем и декретные, и пособие по рождению и уходу за ребенком, и материнский капитал
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На нацпроект «Демография» выделены внушительные суммы: 3,1 триллиона рублей на шесть лет, в 2019 году - 544,7 миллиарда рублей.На нацпроект «Демография» выделены внушительные суммы: 3,1 триллиона рублей на шесть лет, в 2019 году - 544,7 миллиарда рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В рамках национального проекта «Демография» родителям положены:

«Комсомолка» уже проводила подсчеты, почему стоит рожать в том числе с финансовой точки зрения. Работающим мамам поход в роддом может принести более 1 млн рублей в семейный бюджет: сюда включаем и декретные, и пособие по рождению и уходу за ребенком, и материнский капитал.

Но кроме прочего, есть еще и так называемый Демографический пакет президента. Это пособия для семей с небольшими доходами, молодым или неполным семьям.

В связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В среднем 11,2 тыс. рублей ежемесячно. Выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.

По данным на 1 марта 2019 года, его получают 293,1 тыс. семей. Всего за два года они получат 23,9 млрд рублей. В 2019 году в федеральном бюджете на выплату предусмотрено 48,6 млрд рублей.

Материнский капитал (в том числе в виде ежемесячных выплат после рождения второго ребенка).

Всего маткапитал сейчас составляет 453 026 рублей (при ежемесячных выплатах 11,2 тыс. рублей).

По информации Пенсионного фонда России, на 1 марта 2019 года поступило 57,3 тыс. заявлений на ежемесячную выплату из маткапитала.

Льготы для многодетных семей

Льготы для многодетных семей

В связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

В среднем 11,2 тыс. рублей ежемесячно. (В размере прожиточного минимум в регионе.)

Такая помощь предусмотрена в 71 регионе, софинансируется Федерацией - в 62 регионах. На 1 февраля 2019 года данная выплата назначена на 687,5 тыс. маленьких россиян. Это около 70% от всех третьих и последующих детей, появившихся на свет в 2013 - 2019 годах.

В ближайшее время в перечень софинансируемых регионов будут включены Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотский АО. В них выплата будет назначена на детей, рожденных с 1 января 2019 года.

ДОСЛОВНО

Максим ТОПИЛИН.

Максим ТОПИЛИН.

«Увеличена выплата неработающим трудоспособным родителям, опекунам, попечителям, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства. Эта выплата с 1 июля этого года составит 10 тысяч вместо ранее установленных 5,5 тысячи рублей... Это коснется почти полумиллиона семей».

(Максим ТОПИЛИН, министр труда и социальной защиты Российской Федерации.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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