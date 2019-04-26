Супруга футболиста Жиркова Инна: Мы с Юрой хотим еще одного ребенка

Юрий Жирков стал одним из героев прошедшего чемпионата мира по футболу, сыграв блестяще, невзирая на серьезную травму. Многие отмечают, что стабильность в игре опытного полузащитника объясняется надежным тылом - не случайно многодетная семья Жирковых в спортивном мире считается безупречной. Ответственность за семейный очаг лежит на хрупких плечах жены футболиста Инны, делающей все для того, чтобы атмосфера в доме была идеальной.

«Мама, почему у меня кнопочный телефон?»

- 11 лет назад вы с Юрой расписались, причем сделали это в Турции. Почему именно там?

- У сборной России были сборы в Турции, и в его выходной мы просто пошли и расписались в российском консульстве. Купили в магазине отеля серебряные кольца и зарегистрировали наши отношения. Вечером нас поздравляла вся команда, а Гус Хиддинк, который в то время был главным тренером сборной, даже разрешил нам остаться в одном номере на ночь. Через неделю мы с Юрой вернулись в Россию и устроили праздник - пригласили на свадьбу родных и друзей. Уже столько лет прошло, а наша любовь стала только сильнее.

- У вас с Юрием трое детей: Диме десять лет, Милане восемь, Даниилу три. Финансовые возможности позволяют баловать детей. Как избежать соблазна и оставаться строгими родителями?

- Конечно, хочется исполнять желания детей, но мы с Юрой стараемся их не баловать, и дети знают, что игрушки или гаджеты дорого стоят. Поэтому даже Даня уже понимает: если он расплачется в магазине, требуя очередную игрушку, то я ее точно не куплю. Так что трехлетний ребенок теперь не плачет, а спрашивает, можно ли ему, допустим, купить три машинки. И когда я разрешаю взять лишь одну, то довольный Даня полчаса ее выбирает. Когда дети просят какой-то подарок, мы обещаем просьбу выполнить, но только в обмен на хорошее поведение или исправленную плохую оценку в школе. К примеру, Милана периодически спрашивала: «Мама, почему у меня кнопочный телефон, а у всех одноклассников айфоны?» Но раньше телефон был необходим ребенку только для того, чтобы звонить родителям, поэтому хотелось отсрочить возможное появление зависимости от многофункционального гаджета. Дима также давно просил айфон, и Дед Мороз на этот Новый год подарил наконец детям за хорошее поведение и учебу новые телефоны.

А вот если ребенок хочет что-то полезное - набор для рисования или плетения браслетов, то я никогда не против.

Жирковы-младшие (на фото слева направо): Милане 8 лет, Даниилу 3 года, а старшему Диме 10 лет. Фото: личный архив.

«Папа часто забирает детей из школы»

- Как одноклассники Димы и Миланы реагируют на то, что их папа - знаменитый Юрий Жирков?

- На тренировке, когда у сына что-то не получается, ребята могут сказать: «Ну что же ты! У тебя ведь папа такой футболист!» У детей бывают подобные эмоции. А в школе они все очень дружные. Когда за Димой и Миланой приезжает Юра, их одноклассники могут попросить сфотографироваться или подписать фото...

- То есть Юра приходит в школу?

- Конечно! Если он в Питере, то график тренировок периодически позволяет или утром отвезти детей в школу, или забрать их после обеда.

- Ваш старший сын был единственным ребенком, который после успеха на чемпионате мира побывал вместе со сборной России по футболу на приеме в Кремле и даже побеседовал с президентом страны. Как мальчик попал в Кремль?

- На Новый год сын попросил у Деда Мороза встречу с президентом - он его кумир. Я пыталась объяснить: «Дима, Дед Мороз старается исполнять твои желания, но не такие... Не все возможно!» И вот в 10 лет ребенок убедился, что письма Деду Морозу работают! Это удивительная история! Футболистов пригласили на прием с женами. Мы с Юрой знали, насколько эта встреча важна для сына, поэтому попросили, чтобы Дима пошел вместо меня. Разрешили. А потом сообщили, что нам все же нельзя поменяться местами. Я переживала, не знала, как сообщить ребенку. Но в итоге все разрешилось - мы пошли втроем! Действительно чудо! Диме даже удалось несколько минут пообщаться с президентом: Владимир Владимирович спросил, как у него дела в футболе, пошутил насчет того, не играет ли он лучше папы.

Инна, конечно же, одна из самых преданных болельщиц Юрия Жиркова: она не пропускает матчей с участием мужа. Фото: личный архив.

О кружках и тренировках

- Кстати, что говорят специалисты о футбольных данных Димы? Уже можно делать прогнозы?

- Юра говорит, что пока рано. Он сам поздно попал в футбол (только в 11 лет поступил в спортшколу), и специалисты поздно оценили его перспективы. Футболу нужно отдавать много времени, а я не хочу, чтобы Дима пропускал школу из-за поездок на турниры. Ему нравится заниматься в футбольной школе. Раньше Дима тренировался в «Зените», но эта школа находится далеко от нашего дома, и там запрещены пропуски. Поэтому сын перешел в «Динамо» (Санкт-Петербург). Теперь школа находится рядом с домом, поэтому после школы ребенок успевает сделать уроки, а потом идет на тренировки, которые у него каждый день.

- А что решил сам Дима? Хочет стать футболистом?

- Он, конечно, мечтает играть, как папа, хочет, чтобы Юра им гордился. Но сказать, что точно решил быть профессиональным игроком, он пока не может. А вот младший Даня, похоже, растет футболистом: он может отказаться смотреть мультик, чтобы следить за футбольным матчем.

Муж мечтает открыть музей

- Некоторые мамы раздают детские вещи друзьям с детьми. А другие хранят, собираясь завести еще одного ребенка...

- Если Бог даст, то у нас с Юрой будет еще один ребеночек - мы его хотим и планируем. Что касается вещей, то часть отдаю родным и друзьям, у которых есть дети. Но некоторые мне очень нравятся, и я их оставляю. Например, Даня сейчас носит вещи, которые остались от Димы.

- Кстати, а что с вашим домом в Подмосковье, который вы давно строите?

- Надеюсь, что в ближайшее время мы завершим в нем ремонт. Дети уже давно ждут переезда в отдельные красивые комнаты, а пока спят на двухэтажной кровати: один - внизу, второй - наверху, а третий - с нами.

- Вашему мужу 35 лет. Рано или поздно ему придется завершить карьеру. Чем Юра хочет заняться после футбола?

- Мне бы хотелось, чтобы он исполнил заветную мечту и открыл в Калининграде свой музей (Жирков собрал внушительную коллекцию экспонатов, связанных со Второй мировой войной, и уже нашел подходящее помещение. - Ред.). Юра говорит: «Пока я планировал создание музея, ты уже открыла караоке и ателье!» В мае моему ателье уже четыре года - дела идут очень хорошо, мы расширяемся и переезжаем в новое прекрасное помещение. Объясняю мужу, что занимаюсь тем, в чем разбираюсь, а музейные дела - это его прерогатива. Поэтому, когда закончит играть, будет чем заняться - уделит время семье (мы ведь из-за плотного спортивного графика так редко бываем вместе!), откроет музей. А потом, может быть, пойдет учиться на тренера или освоит еще какую-то профессию: времени много, чтобы найти себя еще в чем-то интересном. Самое главное, чтобы дома не сидел и не играл в компьютер. Но, думаю, этого не случится.

Трехлетний ребенок знает все правила, готов днями напролет с папой, с дедушкой, с бабушкой или со мной гонять мяч. Кстати, бьет он только левой ногой. И неплохо так бьет!

Фото: личный архив.

- У вас в семье сплошные футболисты. Неужели и Милана выходит на поле?

- Миланочке нравится петь и танцевать. Пока у нее есть небольшие сложности по некоторым предметам в школе, поэтому она успевает заниматься только гимнастикой и игрой на фортепиано. Немножко подрастет, окрепнет в школе, тогда подумаем о «Непоседах» (популярная детская группа, через которую прошли многие отечественные поп-звезды. - Ред.).

Справка «КП»

Инна ЖИРКОВА (Грачева) родилась 14 мая 1989 года. Училась в художественно-промышленном техникуме на отделении декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов. С 14 лет занималась модельным бизнесом, в 16 лет завоевала титул «Мисс Калининград». В 2012 году Инна стала победительницей конкурса «Миссис Россия», но вскоре отказалась от короны. Хозяйка модного ателье, занимается разработкой коллекций одежды.

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