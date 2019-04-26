Хочешь забеременеть? Поезжай с мужем в отпуск

Что делать в первую очередь паре, когда она задумалась о рождении ребенка? Бежать к врачу? Отказываться от вредных привычек? Пить витамины? Об этом и не только мы поговорили с постоянным экспертом «Комсомолки», акушером-гинекологом Александром ЗАХАРОВЫМ.

«МНОГИЕ ПРИХОДЯТ ЗА ТРЕТЬИМ»

- Первое, что я всегда говорю: дети появляются не в результате планирования, а в результате любви, - объясняет Александр Захаров. - Самое важное, если вы хотите ребенка, - мир в душе. Надо решить внутренние проблемы, психологические и духовные. А материальные вещи не так важны на самом деле. Ребенка нельзя привязывать, скажем, к ипотеке. Главное - ваше моральное состояние, принятие будущего малыша. Ведь каким он родится, кем станет - полковником или композитором, вы не узнаете, пока не придет время.

Но давайте поговорим о здоровье. По поводу вредных привычек. Алкоголь в очень скромных дозах не вреден. Разумеется, если не злоупотреблять! Если вам легко отказаться от курения - не курите. Что касается витаминов. Если вы полноценно и разнообразно питаетесь, никаких особых добавок для подготовки к беременности не нужно.

- Сейчас многие решают родить после 30 - 35 лет. Не поздно?

- К этому времени организм, конечно, теряет часть ресурсов. Женщине нужно будет помогать выносить беременность - когда она уже наступит. Сейчас, я заметил, многие в возрасте 35 - 40 лет рожают ребенка, как правило, третьего. И это, кстати, отличное время для родов! Через 20 лет, когда ребенок подрастет, вам будет 55 - 60 лет. Сил и здоровья уже не так много. Выходит, вы рожаете себе помощника или помощницу.

Александр ЗАХАРОВ.

- Если пара старается завести ребенка, но не получается, когда стоит обратится к специалисту?

- Примерно через полгода. Если вы стараетесь регулярно, конечно же.

- Насколько на бесплодие влияют аборты?

- Объясняю доступно. Попробуйте на компьютере установить сложную программу. И в процессе ее запуска выключать компьютер из розетки. Раз, два. Программа точно даст сбой. Аборт - это и есть срыв программы. То есть запрограммированных организмом планов и событий на год вперед: вынашивания, рождения ребенка, выхаживания его, кормления. У кого-то программа рушится с первого раза, у кого-то - с пятого...

Не говоря уже о моральных и физических проблемах аборта, которые также негативно влияют на здоровье.

ПАПЕ ПРИНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ «ЛЕВ В САВАННЕ»

- Говорят, проверенный способ забеременеть - съездить на море. Неужели правда помогает?

- Отпуск, поездка на курорт помогает прежде всего решить вопросы репродукции... у мужчины. Удивлены? Но это правда. Именно мужчины в нашем обществе загнаны, утомлены, нервы у них на пределе. Они все в интоксикациях. Мужчина, образно говоря, все время занят «ловлей антилоп и мамонтов». А для будущего папы при планировании беременности требуется положение «льва в саванне». Прямо как на телеканалах о дикой природе. Лев красиво лежит, отдыхает. А вокруг него бегают львицы, ластятся к нему, кормят.

Мужчине обязательно нужно высыпаться! Не нервничать, отдыхать и полноценно питаться. Да, поездки на море улучшает сперматогенез у мужчины. Он становится плодовитее. Поэтому-то из отпусков пары часто и привозят беременность.

- У многих ли пар сейчас возникают проблемы с зачатием и кто чаще виноват - мужчины или женщины?

- За последние 10 - 15 лет в два раза чаще стали встречаться проблемы именно со стороны мужчин. Сейчас соотношение такое: в 55% случаев беременность не наступает из-за мужского фактора и в 45% - из-за женского. У дам, если сложности с зачатием не радикальные, они решаются проще и быстрее. У мужчин две главные проблемы: последствия свинки в детстве и вредные излучения, радиация, электромагнитное высокочастотное облучение.

Названы самые популярные имена новорожденных в России.

НАЛЕГАЕМ НА ОРЕХИ

- Есть ли еще какие-то советы для будущих пап?

- Доказано, что мужчинам в этом плане полезно есть семечки: тыквенные, подсолнечные, орешки, инжир, кунжут.

Кстати, еще одна беда современных мужчин - спортивное питание! В него в том или ином виде добавляют гормоны и вещества, которые влияют на выработку тестостерона, а они токсичны для сперматогенеза. Но это дело поправимое, надо просто отказаться от спортивного питания. Также вредны в плане будущего отцовства баня, сауна, солярии, горячие ванны. В моменты репродукции надо исключить тотальный перегрев.

К сожалению, у нас сейчас нет стопроцентно эффективных препаратов, которые влияют на мужское репродуктивное здоровье. Но мы можем помочь создать благоприятные условия для будущего отцовства.

- Что касается питания: нужно ли его как-то менять, особенно если кто-то из родителей сидит на диетах. Сейчас же все вокруг худеют!

- Если это не какие-то кардинально истощающие диеты, то при планировании и первые пару недель беременности они никак не влияют. А вот потом маме обязательно надо питаться разнообразно. Есть ряд веществ - аминокислот, которые жизненно необходимы ребенку. Они должны быть в крови мамы и могут попасть туда только с определенными продуктами. Так что никакого вегетарианства! Мясо и рыба беременным обязательны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда тройня пошла в садик, я смогла начать работать

Многодетная мама, популярный блогер Анастасия Аксянова рассказала о том, как можно пополнять семейный бюджет в декрете

Анастасию Аксянову прекрасно знают многие наши читатели. До декрета она работала в «Комсомолке», и, в одночасье став мамой тройни (!), вела на нашем сайте kp.ru колонку - о том, как без помощи бабушек и нянь справляется с малышами (подробности).