Когда тройня пошла в садик, я смогла начать работать

Анастасию Аксянову прекрасно знают многие наши читатели. До декрета она работала в «Комсомолке», и, в одночасье став мамой тройни (!), вела на нашем сайте kp.ru колонку - о том, как без помощи бабушек и нянь справляется с малышами.

«МОЙ БЛОГ - ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»

А еще она популярный блогер: пишет Настя потрясающе весело и позитивно! У нее почти 20 тысяч постоянных читателей в Фейсбуке и Инстаграме.

Мы попросили Настю рассказать: как она успевает все успевать?

- Честно говоря, никак, - смеется Настя. - Когда дети дома, разумеется, ничего делать невозможно. Пока малышам не исполнилось полтора года, я сидела с ними одна: помощников не было. Конечно, был муж, но он уходил на работу.

Тогда я находилась в крайней степени изоляции, и это было реально тяжело. Прямо как на необитаемом острове! И тогда я начала писать в блог. (Настя выкладывала фото и сопровождала их смешными комментариями и наблюдениями из жизни тройни. - Ред.). Для меня это было способом социализации, способ сказать миру: я тут, я жива! Мой блог, считай, это послание в бутылке. Записки стали публиковать. Это приносило небольшой гонорар.

Потом я решила, что буду учиться на нутрициолога - то есть на фитнес-диетолога. Днем, в бытовой суете, фоном слушала лекции, ночью штудировала учебники. Очень полезно для мозгов! Экзамен сдавала тоже ночью: уложила детей спать, наспех повторила материал и примерно в полночь пошла к компьютеру - отвечать на вопросы теста. Получила диплом!

И даже провела несколько консультаций. Но поняла: расписывать людям рационы питания - это все-таки не мое...

«В ЯСЛИ ВЗЯЛИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ»

- Когда дети пошли в садик?

- В полтора года. Мы же многодетные! Позвонила в Департамент образования, и нас взяли, как и положено, без всяких очередей. С садиком нам повезло.

И вот, когда дети пошли в садик, я начала даже не подрабатывать, а реально работать. Еще до беременности я увлекалась индийской астрологией, несколько лет училась. Это интересная наука, которая ну очень отличается от того, что мы привыкли считать астрологией обычной, западной. Теперь это основная моя деятельность, как ни странно звучит.

Консультирую клиентов по скайпу. Это непросто: консультация длится полтора-два часа. Но очень интересно! Тот редкий случай, когда твое увлечение вдруг начинает приносить реальные доходы семье.

- А что дальше?

- Сейчас я человек самозанятый. Возможно, в будущем начну преподавать. По образованию я также корпоративный тренер. И помогаю коллегам.

Вообще мой опыт подтверждает: если у тебя есть какой-то навык, жизнь обязательно повернется так, чтобы ты им воспользовался!

При этом я до сих пор атипичный блогер: на моей страничке не размещаю рекламу. Знаю, что это доходный бизнес, но принципиально этим не занимаюсь.

«СЕЛА НА ШПАГАТ»

- Муж помогает?

- Ну конечно! У нас подкованный папа: может всех накормить, помыть, одеть и выгулять. А гулять с тройней в одиночку, я вам скажу, это отдельный квест.

- А как ты переключаешься, отдыхаешь?

- Из любых ситуаций уныния меня вытаскивает любимая работа. Помогают обязательные 10 тысяч шагов в день. Плюс йога: изучала ее по видеоурокам, и теперь занимаюсь дома. Представляешь, на 42-м году жизни я наконец-таки села на шпагат!

ВАЖНО!

В следующем году в России в рамках нацпроекта «Демография» стартует программа обучения и повышения квалификации женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это позволит сотням тысяч мам вернуться на работу, улучшив свои навыки, или найти новое место работы. В то же время правительство должно обеспечить места в детских садах и яслях - чтобы взять на себя часть забот родителей.

ТРИ СОВЕТА ГЛАВНОЕ - ВЫСЫПАТЬСЯ!

НАСТЯ ПОДЕЛИЛАСЬ ЛАЙФХАКАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ ЕЙ СПРАВИТЬСЯ С «ТРОЙНЫМ ДЕКРЕТОМ»

1. Важно обезопасить квартиру. Чтобы не было постоянной необходимости следить за детьми. Комоды и шкафы прочно привинчены к стене, во всех ящиках и дверцах блокираторы. У нас стояли воротца, которые не пускали детей из комнаты, отдельные воротца на кухню. Муж все сделал своими руками. Причем благодаря этим воротцам квартира напоминала ковбойский салон!

2. Никогда не надо сравнивать своих детей с чужими и себя - с другими мамами. Сравнения - это хорошая почва для невроза. Конечно, всегда можно спросить у других совета. Но отталкиваться нужно в первую очередь от своих потребностей. К примеру, у нас не было специального режима дня: дети сами пришли к варианту «два дневных сна плюс ночной».

3. Высыпаться - это, пожалуй, самое главное. У меня Ваня никак не хотел засыпать в кровати. В итоге мы постелили в комнате ковер с высоким плотным ворсом, где тройня играла. И там же засыпала. Мы просто приносили им подушки и одеяла. И они легко могли ночью, если проснутся, перебраться к нам на кровать.

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Некоторые семьи уже решили, где проведут лето, но многие еще только строят планы. Конечно, очень хочется на море! И планируем мы отпуск всегда с оглядкой на самых маленьких членов семьи. Куда же лучше всего поехать: чтобы и детям понравилось, и мама с папой как следует отдохнули? (подробности)